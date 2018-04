Tudo o que já sabemos sobre a prequela cinematográfica de “Os Sopranos”

O criador David Chase vendeu o argumento de “The Many Saints of Newark” à New Line Cinema, que produzirá o filme passado nos anos 1960. As primeiras informações sobre a longa-metragem já foram divulgadas

David Chase vendeu o argumento para uma prequela de “Os Sopranos” à New Line Cinema. A empresa, que produzirá a longa-metragem, terá como missão transportar a ação para a década de 1960, que será o pano de fundo da história — num tempo marcado pelos motins raciais em Newark, na Nova Jérsia.

De acordo com as informações até agora conhecidas sobre o projeto, o filme vai centrar-se na forma como a tensão racial e a violência influenciaram os membros da máfia italiana e vários grupos afro-americanos de crime organizado. Os detalhes do argumento de David Chase ainda são escassos, mas já existem algumas certezas sobre a história da longa metragem e das personagens que a protagonizam. Alguns dos protagonistas do clássico da HBO “Os Sopranos” estarão de volta em “The Many Saints of Newark”, no entanto ainda é cedo para saber quais.

Chase, que criou a série de sucesso norte-americana, foi o responsável pelo argumento do novo filme e Lawrence Konner, que já fazia parte do projeto da série estreada no final dos anos 1990, está também de regresso para “The Many Saints of Newark”. Quanto ao realizador que dará forma à história, este ainda não foi escolhido, no entanto parece estar fora de equação o nome de Chase, responsável por “Not Fade Away”, para a realização. Até ao momento, mantêm-se em segredo possíveis contratações para o elenco, embora seja já certo que alguns dos atores escolhidos irão interpretar versões mais jovens da personagens já conhecidas de “Os Sopranos”.

Para Toby Emmerich, que dirige a Warner Bros (detentora do canal HBO e da New Line Cinema), o regresso de David Chase a casa é uma grande notícia para o grupo de entretenimento. “O David é um contador de histórias magistral”, considerou, expressando que os responsáveis pelos estúdios estão “entusiasmados por ele ter decidido revisitar, e expandir, o universo [de] 'Os Sopranos' numa longa-metragem”.

“Os Sopranos” estreou-se na HBO em 1999 e durou seis temporadas, durante as quais recebeu os mais importantes prémios da indústria. Aos dois Peabody Awards juntou 21 Emmys e cinco Globos de Ouro norte-americanos. Em Portugal, a série foi transmitida na RTP2 e estreou-se a 2 de outubro de 2000 no canal público.