Morreu Manuel Reis, fundador do Lux-Frágil

Aos 71 anos, faleceu o empresário que transformou a noite lisboeta. E, com ela, Lisboa

Faleceu Manuel Reis, proprietário da discoteca Lux-Frágil. A notícia foi confirmada ao Expresso por Margarida Martins. Reis foi o empresário, nos anos 1980, ajudou a transformar o Bairro Alto, onde fundou o Frágil, em 1982 - e que se viria a transformar, mais tarde, em 1998, no Lux Frágil. Hoje, à beira do Tejo, em Santa Apolónia, e a comemorar 20 anos de vida, continua a ser um dos espaços mais marcantes da noite lisboeta. Manuel Reis transformou a 'movida' lisboeta e, com ela, a cidade de Lisboa.

Por muitos, Manuel Reis era tido como um dos impulsionadores da cultura na capital portuguesa. Margarida Martins, ex-presidente da Abraço, atualmente presidente da junta de freguesia de Arroios e ex-porteira do Frágil, nos anos 80, despediu-se do amigo no Facebook: "O nosso amiigo Manuel Reis, partiu hoje! Para mim além de amigo, foi um Mestre!"

Também João Soares, ex-ministro socialista da Cultura, num post no Facebook que acaba de publicar, presta homenagem a Manuel Reis e um tributo ao seu "bom gosto", "sensibilidade" e "talento", que diz serem "raros". "A quem a cidade de Lisboa, deve uma obra notável. Onde está o "Lux". Tive a honra de o ter, sempre, como apoiante. Aqui fica, sentido e triste, tributo de respeito à memória de Manuel Reis", escreveu.