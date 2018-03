Atores de “A Guerra dos Tronos” já conhecem o seu destino na última temporada

Os executivos do canal norte-americano HBO estiveram na INTV Conference, em Jerusalém, onde revelaram alguns detalhes sobre os últimos capítulos de “A Guerra dos Tronos”. Os responsáveis pela série aproveitaram o painel dedicado à série, criada a partir dos livros de George RR Martin, para falarem também sobre as prequelas encomendadas.

Quanto aos derradeiros episódios de “A Guerra dos Tronos”, Francesca Orsi revelou que a leitura dos guiões com o elenco principal já aconteceu — cumprindo-se a tradição de se fazer um primeiro encontro para ler o argumento em conjunto — e que os atores já saberão qual o seu destino final. Contrariamente ao que está a ser avançado por alguns meios, já foi desmentida a notícia de que quase todas as personagens morreriam (o engano terá acontecido num erro de tradução), pelo que importa entender o que disse a vice presidente da HBO para a ficção.

Segundo a revista norte-americana “Variety”, presente no painel na cidade israelita, Orsi expressou que o momento da leitura dos guiões finais “foi incrível” e que “no final, todos olharam para baixo e quando voltaram a olhar para cima tinham lágrimas nos olhos”. De acordo com a executiva norte-americana, “nenhum dos atores recebeu os guiões previamente” (alguns receberam-nos mas preferiram não os ler antes do encontro), pelo que “um a um começaram a encontrar a sua morte”. Foi neste ponto que surgiu a confusão, com Orsi a falar da morte no sentido figurado de final e alguns repórteres a interpretarem o momento como uma revelação sobre o rumo dos episódios a estrear no próximo ano.

Em janeiro, o canal SYFY confirmou ao Expresso que continuará com o exclusivo da transmissão da série em Portugal e que a oitava temporada estreará em 2019 — tendo a atriz Maisie Williams depois revelado que a estreia acontecerá em abril. A última temporada contará com seis episódios (menos do que nas temporadas anteriores) e contará com realização de David Benioff e D.B. Weiss, David Nutter e Miguel Sapochnik (de 'A Batalha dos Bastardos'). Quanto à equipa de argumentistas, volta a ser composta por David Benioff e D.B. Weiss, Bryan Cogman e Dave Hill.

APOSTA “EM GRANDE” NAS PREQUELAS

Quanto às séries que estão a ser preparadas para o futuro, e que se centrarão num período anterior aos eventos de “A Guerra dos Tronos”, Orsi explicou que seria “um pecado corporativo não continuar com a história” de maior sucesso do canal (e que se tornou na mais lucrativa de sempre). Neste momento, a HBO tem cinco argumentos em análise e haverá pelo menos uma série a ser produzida.

“Vamos apostar em grande” neste novo projeto, afiança Orsi, que avançou com algumas informações sobre o investimento estimado para a série. Se está afastada a possibilidade de se contar com um orçamento próximo do que foi disponibilizado pela HBO para a oitava temporada (cerca de 12 milhões de euros), também não se espera que esta seja uma produção barata. “Obviamente que não podemos começar com o orçamento da oitava temporada”, considerou Francesca Orsi, que também pareceu achar o valor da temporada 3 demasiado baixo para os novos capítulos.