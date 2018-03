Estas são as primeiras imagens de “House of Cards” sem Kevin Spacey

As primeiras imagens da série “House of Cards”, que agora conta apenas com Robin Wright (no papel de Claire Underwood) como grande protagonista da série, foram esta semana reveladas e prometem apresentar uma nova fase da história. No fim do vídeo de apresentação da série norte-americana, que vai chegar ao fim nesta sexta temporada, Claire é apresentada aos comandos e deixa uma mensagem.

“Isto é só o início”, diz, numa altura em que se percebe o corte total com o passado ligado a Kevin Spacey. A página oficial da série no Instagram teve também alterações e já não existem quaisquer conteúdos relativos a temporadas anteriores. Nestes últimos capítulos, a série contará com novas caras (Diane Lane e Greg Kinnear, já nomeados para Óscares), que se juntam a Michael Kelly (no papel de Doug), Jayne Atkinson (Catherine), Boris McGiver (Tom) e Derek Cecil (Seth).

O regresso de “House of Cards” à Netflix chegou a estar em risco, com vários analistas a considerarem que tirar Kevin Spacey — afastado da série depois das acusações de assédio sexual — teria custos demasiado elevados, mas o projeto prosseguiu depois de uma paragem forçada e parece estar adiantado. À época, a Netflix prometia que não iria envolver-se “com qualquer produção de ‘House of Cards' que envolvesse Kevin Spacey” e prometia “trabalhar com a MRC” durante o período de pausa “para avaliar o caminho no que concerne ao programa”. Certo é que conseguiram dar a volta à narrativa e mostrar como ninguém é insubstituível. O biopic da Netflix sobre o escritor Gore Vidal, “Gore”, que iria estrear este ano e que foi produzido e interpretada por Kevin Spacey, também não chegará à plataforma.

Ainda não existe uma data de estreia definida para os últimos capítulos de “House of Cards”, mas é certo que a última temporada da série estreará mundialmente em streaming na Netflix na rentrée televisiva do outono. Em Portugal, a série conta com transmissão na televisão linear no TVSéries — que já emitia a produção norte-americana antes do lançamento do serviço de televisão pela internet no mercado nacional — e é expectável que só no final da temporada “House of Cards” entre no catálogo nacional da plataforma.