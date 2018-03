Há livro novo de poesia de Lou Reed

Uma coleção de textos inéditos de Lou Reed vai chegar a livro em abril

Com o título “Do Angels Need Haircuts?”, o livro de textos inéditos de Lou Reed, escritos após a dissolução dos Velvet Undergound, algures em 1971, chega aos escaparates a 23 de abril. É essa, pelo menos, a data que encontramos na Amazon ou noutras lojas de livros na interne.

Ao todo são doze poemas e contos contemporâneos passados a papel no momento da saída de Lou Reed dos Velvet Underground, quando o cantor de "Walk On The Wild Side" se aprestava a gravar o seu primeiro álbum a solo, em Londres. A publicação será acompanhado por gravações de sessões públicas de leitura feitas na St. Mark’s Church, em Nova Iorque, na presença do poeta beat Allen Ginsberg, que se encontrava na plateia naquele dia 10 de março de 1971. O livro inclui imagens e um prefácio assinado por Laurie Anderson.

A gravação do poema que está a recolher mais atenção, "We Are the People", já se encontra disponível na Soundcloud. Reza assim:

“We are the people without land. We are the people without tradition. We are the people who do not know how to die peacefully and at ease. We are the thoughts of sorrows. Endings of tomorrows. We are the wisps of rulers and the jokers of kings”