Festival da Canção: Conheça todos finalistas

Diogo Piçarra foi o mais votado pelo juri e pelo público. "Canção do fim" obteve a pontuação máxima: 24 pontos. A meia-final apurou ainda outras seis canções. Estão assim conhecidas as 14 músicas que disputarão a Grande Final do Festival da Canção 2018, no Pavilhão Multiusos de Guimarães, a dia 4 de março

A "Canção do Fim”, de Diogo Piçarra, foi a grande vencedora da segunda meia-final do Festival da Canção 2018, obtendo a pontuação máxima (24 pontos). A lista de apurados para a final, que se disputa a 4 de março em Guimarães, inclui ainda “O Jardim”, de Cláudia Pascoal, “Bandeira Azul”, de Maria Inês Paris, “Patati Patata”, de Minnie & Rhayra, “O Voo das Cegonhas”, de Lili, "Amor Veloz”, de David Pessoa e “Sunset”, de Peter Serrado. A votação foi distribuída entre o público (50%) e um juri regional (50%). Nas duas semi-finais prevaleceu a votação do juri, mas na grande final, em Guimarães, será o público a ditar o resultado em caso de empate. No último domingo, tinham já sido apuradas outras sete canções: "Só por Ela" (composta por Diogo Clemente e interpretada por Peu Madureira), "(sem título)" (composta e interpretada por Janeiro), "Para sorrir eu não preciso de nada" (Júlio Resende/Catarina Miranda), "Pra te dar abrigo" (Fernando Tordo/Anabela), "Anda estragar-me os planos" (Francisca Cortesão/Joana Barra Vaz), "Zero a zero" (Benjamim/Joana Espadinha) e "Sem medo" (Jorge Palma/Rui David).