“Acredito na igualdade e não acredito em deuses”. Phil Elverum não quer voltar a assinar álbuns

“Acredito na igualdade e não acredito em deuses. Acredito que as pessoas conhecidas e bem-sucedidas são pessoais normais e sinto-me desconfortável com a nossa tendência para elevar algumas pessoas e não elevar outras”.

Assim justificou Phil Elverum, músico norte-americano que no ano passado lançou um álbum dedicado à sua mulher, que faleceu vítima de cancro, a sua decisão de não assinar álbuns nos concertos de Mount Eerie, projeto que mantém desde 2003. “Sou contra os autógrafos e dói-me ter de assiná-los. Por favor, não me peçam para o fazer”, concluiu o músico no comunicado citado pela revista “Pitchfork”.

Depois de “Real Death”, álbum sobre a sua mulher, a artista Geneviève Castrée, lançado em 2017, Phil Elverum prepara-se para lançar um novo álbum este ano, “Now Only”, que estará disponível já a partir do dia 16 de março. Até lá, ouçamos “Distortion” e “Tintin in Tibet”, músicas que fazem parte do álbum e foram já divulgadas.