Fricção científica

A televisão está repleta de exemplos de sátiras a produtos que ela própria produz. Séries de crime, de História ou de ficção científica foram alvo de paródias nem sempre conseguidas que procuraram caricaturar as marcas específicas de cada género particular. Neste último domínio merece destaque a aventura galáctica recentemente encetada pelo criador de “Family Guy”

Será legítimo tecer considerações elogiosas a alguém que não se coíbe de pecar por excesso? Que procura o excesso para legitimar mensagens e conquistar públicos? Que abdica do pudor e da sensibilidade e, deste modo, faz tábua rasa daquilo a que se chama bom senso? Que zomba de forma abrupta de situações, crenças, religiões, raças e patologias clínicas? Será que faz realmente algum sentido destacar tal figura no panorama das artes e do entretenimento? A resposta é afirmativa quando se fala ou escreve de... Seth Macfarlane.

Aos 44 anos, natural do estado norte-americano do Connecticut , Macfarlane é, há meia dúzia deles, a figura mais bem paga do panorama artístico de Hollywood. Irreverente, irrequieto, politicamente incorreto, provocador, ousado, inteligente, brilhante, multifacetado. Não faltam adjetivos para qualificar o percurso e a obra do criador de “Family Guy”, “American Dad” e do mais recente “The Orville”, só para dar alguns exemplos de séries de televisão com assinatura do ainda jovem realizador, produtor, argumentista, animador, comediante e cantor que, entre outros, atuou no Carnegie Hall e no Royal Albert Hall.

A sua estreia na música aconteceu em 2011 aquando do lançamento do single “Music Is Better Than Words”, tendo prosseguido com os álbuns “Holiday For Swing” (2014), “No One Ever Tells You” (2015) e “In Full Swing”, já em 2017; manda a verdade dizer que todos e cada um destes lançamentos é digno de ser escutado, pois que a interpretação do “enfant terrible” não envergonha o género do qual é fiel seguidor e que, por essa razão respeita e, em última análise, também honra.

O outro género que merece atenção e respeito por parte de Seth Macfarlane é a ficção científica. A admiração do criador traduz-se na criação e “The Orville” é prova disso. A série estreada no ano passado pretende ser – será? – uma espécie de atribulado tributo à lendária “Star Trek” (em Portugal batizada “O Caminho das Estrelas”). O cuidado na produção é digno de registo e reflete sem dúvida o olhar aficionado de Macfarlane sobre as aventuras protagonizadas pelo Comandante Kirk e por outros que se lhe seguiram a bordo da “Enterprise”.

A série de Macfarlane é um difícil e nem sempre conseguido equilíbrio entre drama e comédia, resultando desta incerteza a estranheza do visionamento. Os “gags” estão lá mas o espetador mais atento ou o mais desprevenido podem questionar-se se deviam lá estar. A dúvida nem sequer é inédita: os fãs das séries de animação participadas ou escritas por Seth Macfarlane (lembremo-nos da auspiciosa estreia em “Johnny Bravo”) têm justificadas reservas relativas à incursão do autor noutros territórios. As experiências feitas com “Ted” (2012 e 2015) e “A Million Ways To Die In The West”) “Mil e uma Maneiras de Bater as Botas”) (2014) não agradaram nem ao público nem à crítica e, muito provavelmente, só viram a luz do dia porque o seu autor gozava de um estatuto privilegiado graças ao seu inquestionável sucesso em televisão.

Sucede, pois, que “The Orville”, disponível entre nós na plataforma Netflix, é bem capaz de desiludir os fãs do homem que é também Peter Griffin, Stewie e Quagmire em “Family Guy” ou Stanley em “American Dad”; mas não será menos verdade que pode conquistar um outro tipo de público, o mesmo que se deliciou com “Galaxy Quest” (“Heróis Fora de Órbita”) que, desde 1999, é obrigatório para os fãs de “Star Trek” (que não sejam fundamentalistas) e que constitui um marco na paródia ao género.

Quanto à série de Macfarlane, está pelo menos preparada para o que aí pode vir em questões jurídicas: quando questionada quanto à possibilidade de ser processada pelos autores de “O Caminho das Estrelas” (tal é a colagem – voluntária? – à criação de Gene Roddenberry), a responsável da Fox (que estreou “The Orville”) disse tão simplesmente que a estação tem um extenso e excelente departamento legal... Arrisquemos, pois, embarcar numa viagem que, com bonomia, se faz à velocidade de uma luz que navega ao longo de 50 minutos.