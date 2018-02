H enrique Raposo publicou, na revista do Expresso (10-2-2018), um longo artigo constituído pelo extrato do livro que tem em preparação — a biografia de Vasco Pulido Valente. O não contido azedume do biógrafo pelo biografado inspira-se, aparentemente, no azedume que VPV exprimiu em centenas de crónicas, publicadas em jornais e semanários ao longo de várias décadas. E digo aparentemente porque poderia pensar-se que o azedume pessimista do biografado encontrou resposta no estilo adotado pelo candidato a biógrafo. Porém, quando examinado de perto, esse mesmo azedume é só revelador da atitude do seu autor. Ele funciona como uma espécie de espelho, contribuindo para traçar um retrato singular de Henrique Raposo.

Ponho de lado as imprecisões que percorrem o artigo em causa. Por exemplo, a República é reduzida a Afonso Costa que, por sua vez, o velho professor e médico Pulido Valente mimetizou, ao mesmo tempo que lia, imagine-se, Wittgenstein! Também não me interessam os recados que ali se encontram. Maior e vacinado, o autor é o único responsável pelos factos a que alude e as ideias que incorpora.

O meu objetivo é, apenas, o de discutir três ideias. A responsabilidade pela sua formulação só tem um responsável: Henrique Raposo. Noto que tais ideias, de fácil identificação, nada têm que ver com VPV. Por isso, estou convencido de que a sua enunciação é feita tomando como pretexto a escrita de uma biografia, circunstancialmente de VPV, mas poderia tomar como objeto qualquer outro escritor ou figura pública. A preferência por VPV tem uma explicação: a de escolher um autor de crónicas, para despojá-lo da sua grandeza e deixar o campo livre para novos profetas. Mas mais importante do que encontrar as razões para tais exercícios de violência simbólica é compreender que tais ideias fazem parte das provocações de uma certa agenda inquietante. É que não me parece justo que, em democracia, passem sem acusação os que se servem da liberdade para acabar com ela. Senão, vejamos.

Primeiro, um dos argumentos centrais do artigo é que todo o percurso de VPV se caracteriza pelo snobismo. Snobismo herdado, porque são conhecidas as suas origens familiares. Snobismo por ele manifestado em relação a figuras como Cavaco Silva, Passos Coelho ou José Sócrates, pretensamente reduzidos ao estatuto de alpinistas. Frente a tantas marcas de snobismo, Henrique Raposo conclui: se são as lutas pelo estatuto e distinção social que contam para a luta política, pouco importam as ideias políticas, sejam elas de esquerda ou de direita. Qual o resultado, então, da biografia de VPV em que o que conta é o prestígio dos apelidos? A resposta surge sob a forma de apolitismo. Ora só mesmo como piada se pode entender que uma biografia de VPV — o homem do contra, o pessimista, envolvido permanentemente na discussão de assuntos políticos, a ponto de ter cuidado pouco de outras facetas e capacidades intelectuais — possa produzir um tal resultado.

Ora a obsessão pelo social, pelo alpinismo posto a descoberto pelos snobes que não suportam a meia branca, é porventura mais reveladora daquilo que vai na cabeça do biógrafo do que do seu biografado. E a defesa do apolitismo é um modo de acentuar o desprezo pela vida pública, com tudo o que ela implica de debate de ideias e de projetos, de desacordos e de consensos. O apolitismo é, por isso mesmo, um argumento a que recorrem os que desprezam a vida política feita de conflitos e consensos. O apolitismo, a que Henrique Raposo recorre para julgar VPV e dizer que este já está morto, é o primeiro sinal de que no artigo em causa nos confrontamos com uma cultura política que nada tem de democrático.

A segunda ideia parte da presunção de se estar na posse de um certo conhecimento relativo à obra de Eça de Queirós. Concretamente, Henrique Raposo, inspirado num livro de Filomena Mónica, aparenta conhecer bem a obra do autor de “Os Maias”. Enquanto VPV, na opinião de Henrique Raposo, se mostra incapaz de entender as diversas camadas de significados literários em Eça, fazendo deste uma interpretação superficial. Assim, o suposto retrato do país traçado por Eça, o de uma nação onde nada se passa e à qual a modernidade não chega, foi reproduzido por VPV. Sem mais. É com este argumento de arrebatadora originalidade que Henrique Raposo tece grande parte do seu texto. Tudo isto, numa tentativa de retratar VPV não só como um snobe, mas também como um vencido da vida. Trata-se, é claro, de outro modo de desqualificar a vida política, nomeadamente a voz sempre do contra, incómoda, que está presente nas crónicas de VPV.

Snobe e vencido da vida, VPV mais parece ser objeto de uma caricatura do que de um retrato fidedigno. Pouco importa que o mesmo se tenha empenhado em lutas, durante décadas, servindo-se dos principais instrumentos de que dispunha: a sua escrita, a sua irreverência, a sua frontalidade. Resta saber se a ênfase posta nessa noção de vencido da vida para interpretar Eça e a Geração de 1870 não é, apenas, a repetição da pesada herança construída durante o Estado Novo, tendo em vista o aproveitamento possível das ideias e das polémicas de Eça e dos seus companheiros, esvaziadas do seu conteúdo revolucionário ou reformista. Sem querer entrar no desconhecimento que Henrique Raposo revela da obra de Eça e dos estudos que sobre ela têm incidido (com a exceção desse livro de Filomena Mónica, que veio revolucionar o método biográfico...), o que me parece evidente é a operação, mais do que discutível, de reduzir a leitura de Eça a uma espécie de imobilismo estetizado (a lembrar D’Annunzio).

Há uma terceira e última ideia que precisa de ser tratada com pinças. Porém, é através dela que Henrique Raposo põe a sua boina. Só no final da leitura do artigo, depois de tantas acusações a um VPV snobe e vencido (e impuro porque cheio de ideias de esquerda), surge a grande indignação: é que, segundo Henrique Raposo, VPV ter-se-á limitado a identificar o país como pobre e atrasado, incapaz de se modernizar (contrariando, aliás, os dados da Pordata), mas não prestou atenção à violência. Primeiro, não estudou a violência dos traficantes de escravos. Depois, VPV nunca investigou a violência perpetrada durante as denominadas duas guerras coloniais: a de Afonso Costa (assim chamada por Henrique Raposo, com precisão duvidosa) e a de Salazar. Por último, a violência narrada em obras de literatura recente, sendo duas delas publicadas pela Quetzal (de Rentes de Carvalho e Bruno Vieira do Amaral). Em suma, VPV descurou a violência.

A denúncia de que VPV não ligou patavina à violência tem água no bico. Tanto mais que vem associada à ideia de que o mesmo não oferece confiança, por ter andado pelas esquerdas que o conspurcaram e, por isso, não ser puro. Aqui há gato! Pois, quando o entusiasmo pela violência se une a noções de puro e impuro, a mistura é sempre explosiva. Mais a mais, trata-se de uma denúncia que, articulada com as anteriores, nos faz imaginar que, tivesse Henrique Raposo nascido lá pelos anos de 1920 ou de 1930, seria o primeiro a participar nesses movimentos de camisa e farda a preceito. É que, como ele próprio refere, a violência mostra a vitalidade das comunidades e das nações. Nas suas palavras, que cito com o espanto de quem se horroriza frente a tamanho entusiasmo: “Um país só sem acesso à esperança do paraíso até pode sobreviver. O mesmo já não se passa com um país sem acesso ao seu inferno, à consequente catarse que une através da dor. Essa catarse da violência que sofremos e infligimos aos outros é o sopro patriota que nos redime” (Henrique Raposo dixit).

A violência é, então, essencial para compreender a política. Aliás, foi Carl Schmitt, o jurista e teórico do nazismo, quem sistematizou ideias idênticas sobre a violência, ao considerar que a essência do político estava numa luta entre os amigos e os inimigos. A racionalidade das ideias, de uma esfera pública alimentada por debates e por intelectuais do contra, a democracia, o parlamento, toda essa confusão considerada mais ou menos anárquica, não constavam. Não eram essenciais para fazer e pensar a luta política. O mais importante era que os amigos se alimentassem, primeiro, do sangue dos seus inimigos e, depois, das manifestações altamente estetizadas onde a violência era contida através de ritos e cerimónias, dados em espetáculo às massas, num simulacro de espaço público.

De facto, VPV nunca foi por aí. Nem tinha de ir. Por mais que discorde das suas ideias, reconheço que VPV se limitou a discutir e a contribuir para a formação de uma opinião pública, feita de ideias e de argumentos racionais. Mais: com a sua resiliência e pessimismo, mas também com a frontalidade de quem não tem medo de ser do contra, foi capaz de fugir à atração pelas emoções provocadas pelo espetáculo triste da violência.

As três ideias acabadas de identificar — snobismo apolítico, país imóvel observado esteticamente por um vencido da vida e, sobretudo, o apelo à violência enquanto “sopro patriota” — encaixam bem numa cultura política fascista. Por isso, Henrique Raposo terá, agora, de dizer, de uma vez por todas, se é ou não um fascista convicto (António Guerreiro, “Como se reconhece um fascista”, “Público”/“Ípsilon”, 15-9-2017) ou se foi, apenas, por inadvertência que o sugeriu, no retrato singular que de si próprio traçou, ao escrever a biografia de VPV.