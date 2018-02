Não há como odiar

Se produzisse e editasse música nos Estados Unidos, país onde a discussão está (sempre esteve, vai estando e estará) ao rubro, Conan Osiris afundar-se-ia lenta e dolorosamente nas areias movediças da “apropriação cultural”. Ao terceiro disco, o músico de Lisboa estica o dedo para Bollywood, enfia-o depois no nariz do metal, belisca o pimba, faz umas coceguinhas marotas na quizomba e remata tudo abrindo descuidadamente as mãos para partir a louçaria secular do fado… Em súmula, aponta em todas as direções e mais algumas, sempre sem se comprometer, arriscando forte em letras que, à superfície, até podem parecer encharcadas em humor nonsense mas que, quando escutadas com atenção, tanta volta dão que acabam por nos espetar um valente pontapé no traseiro. O metrónomo não está avariado, os ouvidos não estão entupidos, a noção está lá toda e, no meio de tamanha ousadia, este “Adoro Bolos” ameaça tornar-se o registo musical que melhor nos reflete, neste momento, enquanto habitantes deste retângulo à beira-mar plantado. Quem não adora bolos ou comer uma sandes de carne assada na praia? Quem nunca se sentiu um valente borrego? Quem não perde demasiado tempo a pensar em coisas tão frívolas quanto a celulite? E quem de nós nunca desejou (ardentemente) um remédio para a falta de paciência? Pois é... Quando tudo isto, e não só, nos chega embrulhado numa colorida manta de retalhos a reação inicial é de incredulidade.

Gosto ou não gosto? Isto é para levar a sério? “Adoro Bolos” parece ter sido feito à medida de uma qualquer teoria de ‘cinco fases’ ou ‘doze passos’: primeiro a tal dúvida, depois a insistência, a resistência, a seguir a aceitação, o baixar de braços, e, finalmente, o enamoramento. E tal como qualquer um desses programas, resulta para uns e poderá não resultar para outros. Há quem vire costas à partida, quem desista a meio e quem continue a insistir e a resistir sem chegar a qualquer conclusão. Fomos práticos: escutámos uma vez e recusámos, mas, por via das dúvidas, descarregámos o disco... bastaram duas ou três insistências para saltarmos para o último passo. Conan Osiris divide e continuará a dividir opiniões (talvez nem o próprio tenha verdadeira noção do ‘monstro’ que pode estar a criar), mas não será essa a melhor posição para se estar? Podemos atirar-lhe nomes para cima, enchê-lo de comparações (António Variações, Carlos Paião, Paulo Bragança ou, por que não, o sírio Omar Souleyman), que vai continuar a ser um extraterrestre. Pelo menos, e aos olhos dos outros, por mais uns tempos. Nos dois discos anteriores, “Silk” de 2014 e “Música, Normal” de 2016, já se pressentia a vontade de esticar e extravasar as fronteiras das eletrónicas, romper convencionalismos e partir para outras paragens, mas “Adoro Bolos” é o álbum no qual deixa nascer, finalmente, uma voz própria. E aterra, de forma extraordinariamente segura, tendo em conta tal salgalhada, o óvni muito perto dos grandes palcos deste país.

“Eu adoro bolos/ mas adoro-te mais a ti.” É desta forma despretensiosa e despudorada que Osiris vai ao ‘busílis’ de “Adoro Bolos”: o que interessa mesmo é o amor. Como dizê-lo sem pieguices? Com uma comparação que envolva duchaises, guardanapos, tortas e queques. O recheio (mesmo dos bolinhos que não o têm) és “tu”. A temática contagia, de forma bem mais dramática, canções como ‘Titanique’, uma espécie de malhão exótico que inclui o descaradíssimo verso “eu vou-me amandar do titanique (se tu não vieres)/ near, far, wherever you are I believe que ainda vais comer na tromba”; a intrigante faixa de abertura, ‘Borrego’ (“a culpa é minha/ para que é que eu fui falar/ para que é que eu te dei chamego/ a culpa não é tua/ eu é que sou borrego”); e uma assolapada ‘Nada Nada Nada Nada’ (“diz-me se ainda tens frio/ se ainda arrepio/ se ainda te dou capios/ se queres uma merenda/ se queres que eu arme a tenda/ se somos só uma valsa a 3/ dois hidro e um oxigénio”). Mas se pelo menos um destes versos o fez deixar escapar um sorrisinho, fique a saber que “Adoro Bolos” também aborda questões mais sérias. “Eu choro e rio, então tenho de fazer coisas que são para ter graça, para me pôr graça a mim próprio, e também outras para chorar”, confessou-nos o artista. ‘Barcos (Barcos)’, uma espécie de sequela apocalíptica do clássico ‘Barco Negro’ celebrizado por Amália Rodrigues, “é a mais séria... não tem nenhuma piada”. É nesse tema, o mais afadistado do disco — termina de forma solene com um cortante “pra que é que eu ainda olho para o mar/ se eu já sei como é que há de acabar” — que a escrita mais se adensa, embrenhando-o numa escuridão sempre latente mas raramente atirada para a frente.

“Estou a cantar para mim, mas não no sentido egoísta”, assume também, “sou eu a falar comigo próprio, a dizer ‘tens de dizer isto... as pessoas é que sabem o que vão perceber da música, não interessa, tens é de dizer isto agora’”. Entre manias da celulite (‘Celulitite’ é provavelmente a mais orelhuda das 11 canções), anjos que nunca mais chegam para o levar ao kebab (‘Ein Engel’ equilibra-se entre a europop dos anos 90 e metal de segunda), a graça que nasce nas açucenas (‘Nasce nas Açucenas’ é um verdadeiro festim oriental) e tantas outras referências memoráveis, Osiris parece ter vindo, cheio de coragem, trazer-nos um recado: somos demasiado sérios para o nosso próprio bem. ‘Obrigado’ empurra “Adoro Bolos” para um emotivo ponto final, mas, no fundo, nós é que deveríamos agradecer.