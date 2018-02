“Para promover a mudança”, Emma Watson doa mais de um milhão de euros a fundo contra assédio sexual

Um dia depois de exigir, juntamente com 200 atrizes, o fim do assédio sexual no local de trabalho, numa carta aberta publicada este domingo durante a entrega dos prémios Bafta, Emma Watson anunciou que vai doar um milhão de libras (1,13 milhões de euros) para ajudar as vítimas de assédio sexual. O dinheiro vai ser revertido para um Fundo para a Justiça e Igualdade, criado recentemente para apoiar organizações que trabalham com vítimas de assédio e de abuso no local de trabalho.

Atrizes como Keira Knightley, Emma Thompson e Natalie Portman figuram entre os 200 nomes que apelam à união contra o assédio e o abuso sexual e que decidiram vestir-se de preto durante a entrega de prémios Bafta, numa demonstração do movimento Time's Up, iniciativa para lutar contra estas questões. Neste dia, a atriz que protagonizou a saga “Harry Potter”, disse, citada pelo “The Guardian”, que é fácil não dar tanta importância a este assunto porque as pessoas pensam que é cometido por um ou dois “homens muito, muito maus”, mas as estatísticas britânicas apontam que estes casos são sistemáticos, não são pontuais. E isso é um grande problema”.

A carta, intitulada de “Dear Sisters” começa por falar em números: “Aqui, no Reino Unido, este movimento encontra-se num momento crítico. A diferença salarial entre homens e mulheres é agora cinco vezes maior do que há seis anos. Uma investigação no Reino Unido descobriu que mais da metade das mulheres entre os 18 e 24 anos afirmou já ter sofrido de abuso sexual no local de trabalho. Uma em cada cinco em Inglaterra e Wales viveram algum tipo deste abuso com 16 anos. Isto não deveria ser tolerado e não pode ser considerado normal. Devemos ser melhores do que isto”, continuam por dizer.

Na carta as atrizes defendem que “este movimento é maior do que uma simples mudança na nossa indústria. Abrange vários sectores e temas como a raça, a classe social, o ambiente no trabalho. Num passado não muito distante, víviamos num mundo onde o assédio sexual era uma piada desconfortável, algo que fazia parte da vida de uma jovem ou mulher. Não era discutido, morria com elas. Em 2018, parece que acordámos para um mundo desejoso por mudança. E, se abraçarmos realmente este momento, uma linha na areia vai tornar-se, com toda a certeza, numa pedra”.

O fundo, que passou a estar disponível desde domingo, vai ser gerido por ROSA, um outro fundo de caridade para jovens e mulheres no Reino Unido. As doações podem ser feitas na página GoFundMe.