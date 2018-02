Qual é o sentido da vida, afinal? Morreu Giovane de Sena Brisotto

É sempre incerto dissertar sobre o sentido da vida. Não porque o tema não seja merecedor, que é, mas porque não há um só sentido - são sete mil milhões dele. Tantos como os que nós somos nesta Terra.

Pensar sobre o sentido que deve ser dado à vida faz parte da vida de cada um. Mas pode, é e deve ser objeto da arte. Miguel Gonçalves Mendes, realizador, filmou o sentido da vida a esmorecer de Giovane de Sena Brisotto, um rapaz brasileiro que tinha paramiloidose, essa doença crónica, progressiva e fatal que dá uma esperança média de vida a rondar os 10 anos.

O sentido da vida documentado

Se Giovane queria perceber o seu sentido da vida precisava de alguém que o documentasse. Foi o que fez Miguel Gonçalves Mendes, realizador do filme "O Sentido da Vida" (e de "José e Pilar"), que retrata Giovane De Sena Brisotto na sua viagem de mais de 50 mil quilómetros pelo mundo, por sítios onde a sua doença, a tal doença cruel, aquela que vulgarmente se chama "doença dos pezinhos", e que é tão portuguesa, possa ter tido incidência.

"Era importante que se criasse uma memória", diz Valter Hugo Mãe, que também participa no filme, e que recorda Giovane como "silencioso, misterioso e com ar de miúdo". Aquele Giovane que em 2015 fez um transplante de fígado que o corpo rejeitou.

O mesmo Giovane que "conseguiu apreciar a companhia das pessoas", diz o escritor, e que "teve uma coragem imensa nas alturas em que já não sentia os membros inferiores, ou teve infeções várias", mas que quis sempre continuar.

Aquele Giovane engenheiro cartógrafo, nascido em 1986 em Erechim, uma cidade do estado do Rio Grande do Sul, no interior do Brasil. O Giovane que morreu este domingo depois de ter sido protagonista num filme que pode ter sido "o seu projeto de vida". Aquela vida a que ele quis dar um sentido e que acabou por cessar cedo demais.