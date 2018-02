João Ribas: “Os museus apresentam a arte do seu tempo com abordagens novecentistas”

Como é que um miúdo que vai de Braga para Nova Iorque acaba em 2018 a ser nomeado diretor do Museu de Serralves?

A minha trajetória corresponde a um padrão de algumas gerações portuguesas. É a história da emigração. Isso levou-nos para os EUA. Uma criança com 9 ou 10 anos adapta-se facilmente à linguagem, mas há sempre uma nostalgia ou um impacto emocional, afetivo, com o país.

O que faziam os seus pais?

O meu pai tinha uma tipografia e a minha mãe trabalhava numa empresa.

Como se inicia a sua integração nos meios culturais de Nova Iorque?

Com 15 ou 16 anos tocava baixo numa banda, The Mooney Suzuki, que teve um momento relativamente importante. Fazíamos parte de uma comunidade de bandas que começaram a aparecer em 1997 e 1998, como os Strokes, os Interpol. Chegámos a ter concertos em que éramos cabeças de cartaz e a seguir vinham os Strokes e outros. Depois eu interessava-me muito por literatura e filosofia. Estudei Estudos Culturais e Filosofia numa escola criada por intelectuais exilados da Europa durante a II Guerra Mundial.

Quando começa a interessar-se por arte contemporânea?

Na comunidade artística em Nova Iorque havia muita proximidade entre as galerias e a cena da música. Os músicos também faziam exposições, os pintores tinham bandas. Não se falava disso como uma tendência. Era normal.

Alguém o induziu a entrar nesse cruzamento artístico?

Havia uma tradição de escolas de arte. Havia sítios míticos, como o Max’s Kansas City, onde tanto se tinha o Andy Warhol, como os New York Dolls ou o Iggy Pop. A nova geração de galeristas foi influenciada por exemplo por Colin de Land, que tinha a galeria American Fine Arts. Acolheram-me, até por acharem atraente haver um puto com 16 ou 17 anos interessado nestas coisas.

Como é que começa a escrever sobre arte?

Frequentar aquele ambiente deu-me a possibilidade de começar a escrever para jornais e revistas e comissariar exposições. Nessa altura já tinha vinte e poucos anos. Fui trabalhar para a Cambridge University Press como assistente editor na área da psicologia, sociologia e filosofia. Fiz uma primeira exposição que integrava um trabalho de Helena Almeida. Depois fui convidado para ser editor de uma revista de arte, onde fiquei três anos. Passei por outra editora, e comecei a ter convites para exposições como curador independente.

É a partir daí que chega a curador do MIT?

Primeiro, teria 27 anos, surge o convite para ir para o Drawing Center, um espaço dedicado ao desenho, que vê o desenho como uma forma de pensar, não só dentro das artes visuais, mas também uma forma de pensar transversal à ciência, à arquitetura. Recebi o convite para me candidatar ao MIT, onde trabalhei com a diretora de então, Jane Farver. Com ela construí um programa que seguia as linhas definidas desde o início pela instituição, que era a relação entre arte e ciência. Isso vem de um projeto pós-guerra de trazer componentes humanistas para a prática artística.

Candidatar-se a diretor-adjunto de Serralves foi uma forma de mudar de coordenadas e de vida?

Na altura lecionava em duas universidades nos EUA e pensava qual seria o meu próximo desafio e o contexto em que gostava de trabalhar. Foi o cargo e foi a oportunidade de vir para Serralves que me fez tomar essa decisão. Também a cidade do Porto. Intelectualmente, como profissional a trabalhar nas artes, interessava-me o fenómeno de estar numa das margens da Europa. Havia também o contexto de um museu que para mim, pela programação, pelo projeto, tal como foi elaborado pelo Vicente Todolí e pelo João Fernandes, juntava uma série de coisas que me interessavam.

Cresceu pessoal e intelectualmente nos EUA. Que relação mantinha com a arte portuguesa?

Sempre trabalhei com artistas portugueses. Desde logo a Helena Almeida, no início. Mas trabalhei com artistas como Leonor Antunes, Pedro Paiva e João Maria Gusmão. Também o Gabriel Abrantes. Visitei o Museu de Serralves em 2006 com uma bolsa da Fundação Luso-Americana para o Desenvolvimento, e isso teve um grande impacto. Foi nessa viagem que conheci o Ângelo de Sousa, ou o Alexandre Estrela. Fui a Vigo com o Ricardo Nicolau ver a exposição de Isabel Carlos. Visitei João Onofre, cujo trabalho também já tinha acompanhado nos EUA. Conheci o Pedro Lapa. Tive uma tarde muito engraçada com a Luísa Cunha. Essa nossa conversa resultou na obra “É Aqui”, que foi apresentada no Porto há pouco tempo. Foi uma viagem inspiradora.

Até aí, a relação com a arte contemporânea portuguesa era mais distante?

Sim e não. Havia uma geração de artistas que estavam ou passavam por lá. Conheci o Pedro Barateiro nos EUA. O Ricardo Valentim, a Mafalda Santos a Susana Gaudêncio, o João Simões, a Ana Cardoso. O resto era mais à distância, mas acompanhava e tinha bastante interesse. A minha perspetiva foi sempre a de que os artistas portugueses faziam parte de uma conversa num contexto internacional. Não havia mais destaque por serem portugueses, mas não havia menos interesse por uma certa opacidade da dinâmica global da economia artística.

Teria sentido Serralves criar um espaço permanente de exposição de arte portuguesa contemporânea?

Nos últimos dois anos temos tido a ideia de ter a coleção exposta em permanência, no sentido em que há sempre um momento da coleção. Pessoalmente, acho que as histórias da coleção são complexas. Trabalhar e contar essas histórias, é relevante. Também tentamos que a coleção seja uma reflexão em relação ao que está a acontecer com a programação das exposições temporárias. Ao mesmo tempo permite-nos levar a coleção para fora de muros. Ela tem de estar absolutamente no museu, sempre. Trabalhar à base de momentos expositivos é fundamental. Estar fixo num projeto museológico cronológico pode não ser o mais produtivo porque há muitas obras da coleção que ainda não foram vistas. E queremos dar destaque também a essas, tal como às obras-primas do nosso espólio.

Os museus de arte contemporânea têm de modificar o que é a experiência de visitar uma exposição?

Sim. Têm um problema fundamental, porque apresentam a arte do seu tempo e a história da arte do futuro em contextos e com abordagens novecentistas. Isso tem de mudar. O museu é um espaço de curiosidade. Há coisas muito simples a fazer, como a existência de espaços de reflexão. Temos de alterar a experiência. Não podemos tratar uma exposição como um percurso de sala a corredor, de novo a sala, até sair na loja. O percurso tem de ser tão intelectual, como afetivo e experiencial.