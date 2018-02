Rosinha vai à Universidade explicar o pimba

Nasceu Rosa Maria a 5 de janeiro de 1971, numa manhã que, presume-se, estivesse fria na localidade de Pegões Velhos no concelho do Montijo. Aos 10 anos apaixonou-se pelo acordeão, que tocou e encantou em várias festas da escola.

Quando o mundo em Pegões lhe pareceu pequeno, rumou a Lisboa e inscreveu-se no Instituto Musical Vitorino Matono para aperfeiçoar a sua técnica e correr atrás do sonho. Estava longe de imaginar que o sucesso um dia faria parte da sua vida.

Ainda Rosa Maria, começou a tocar de forma profissional em casamentos, batizados e em algumas festas populares, dentro e fora de fronteiras, tocando e cantando de forma muito elogiada por quem a ouvia.

Em 2007, pela mão do compositor e produtor Páquito, lança "Com a boca no pipo", o seu primeiro disco de originais. Nesse dia morria Rosa Maria e nascia Rosinha. A Rosinha dos óculos escuros. Nascia também uma nova intérprete da chamada música brejeira, ou pimba, ou popular, conforme o conceito de cada um.

O grande feito acontece em 2009. O momento que a coloca no mapa da música nacional chega em forma de música com o título "Eu levo no pacote". De letra ambígua e brincalhona, como todos os grandes sucessos populares devem ter, a música de Rosinha passa a andar nos ouvidos de toda a gente.

Rosinha em tertúlia na Universidade Nova

Se calhar aos 10 anos Rosa Maria não imaginava que um dia iria ser uma artista de grande sucesso em Portugal, mas é possível que em 2007 Rosinha tivesse essa ambição. Mas mais do que só tocar música, Rosinha (ou Rosa Maria) também fala sobre essa forma de arte.

No dia 21 de fevereiro, na Universidade Nova de Lisboa, às 17h, Rosinha é a convidada da terceira edição dos "Chá das 5", um projeto de tertúlias da universidade que nesta edição se foca "no universo da música pimba, as suas dinâmicas socioculturais, políticas e económicas".

Com organização do Núcleo de Estudantes de Ciências Musicais e moderação das investigadoras Isabel Pina e Mariana Lima, esta tertúlia terá como conceito questionar o porquê do pimba ser "um género invisível na área dos estudos musicológicos", mesmo que seja "uma prática musical produzida em Portugal", diz Joana Freitas, organizadora do evento, no site da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas.