“O Gabinete do Dr. Caligari” regressa em tela gigante e com música ao vivo

A partir deste sábado, e até a próxima terça-feira, a casa da Música apresenta no Porto o sempre muito aguardado ciclo “Invicta.Música.Filmes”. O programa deste ano inclui clássicos de diferentes épocas, como um dos expoentes do expressionismo alemão, “O gabinete do Dr. Caligari”, de Robert Wiene, ou “Há lodo no Cais”, o sempre polémico filme de Elia Kazan, filmado em pleno período do maccartismo nos EUA e visto como uma credibilização da denúncia, tão incentivada naquele tempo de verdadeira “caça às bruxas”.

O filme de Kazan é projetado a partir das 18h deste sábado na Sala Suggia e em tela gigante Sob a direção musical de Olari Elts, a orquestra Sinfónica do Porto Casa da Música interpretará a partitura composta por Leonard Bernestein. Foi, de resto, a única banda sonora original não adaptada de uma produção cénica criada por Bernestein.

Marlon Brando encarna o papel de Terry Malloy, um estivador das docas de Nova Iorque. A dada altura entra em confronto com um sindicato ligado ao mundo do crime, à época situação corrente no complexo e muito particular mundo do sindicalismo norte-americano. A controvérsia suscitada pelo filme radica na leitura feita em muitos sectores de que Kazan quis, sub-repticiamente, passar a mensagem de que pode ser aceitável trair os colegas. O que, de alguma forma, constituía uma forma de justificar o facto de o próprio Elia Kazan ter denunciado outros companheiros de profissão ao “Comité de Investigações de Atividades Anti-americanas”, dirigido pelo senador Joseph Mccarthy.

Foi um período negro na vida política e cultural dos EUA. As famosas listas negras deixaram sem trabalho muitas centenas, se não milhares, de pessoas. Ter o nome na lista significava ser riscado pela indústria cinematográfica e ficar sem sustento.

Em 1976 Martin Ritt dirigiu o filme “O testa de ferro”, protagonizado por Woody Allen, no qual retrata a situação de um argumentista de televisão que, colocado na lista devido às suas ideias de esquerda, fora banido de todas as estações televisivas. Para sobreviver encontra um expediente utilizado na época por muitos outros: socorre-se de um amigo desconhecido do sistema para assinar os guiões que entretanto continuam a escrever.

A atuação de Kazan nunca foi esquecida, ao ponto de que, quando a Academia de Hollywood lhe atribuiu o “Óscar Honorífico”, em 1999, foram inúmeros os atores, realizadores ou argumentistas que se recusaram a aplaudi-lo durante a cerimónia. Sean Penn, cujo pai tinha sido um dos perseguidos, levantou-se e saiu da sala.

Terça-feira é tempo de rever “O gabinete do Dr. Caligari”, acompanhado ao vivo pelo Remix Ensemble Casa da Música, com direção de Brad Lubman. A música, em estreia em Portugal e resulta de uma encomenda conjunta da Casa da Música e da Philharmonie do Luxemburgo ao compositor austríaco Wolfgang Mitterer, para os seus festivais de música e cinema,

Protagonizado por Werner Kraus, o filme ocupa um lugar mítico no cinema de horror alemão. Na tela evoluirá a história de um hipnotizador enlouquecido que usa um paciente para cometer assassinatos. Visto como um dos filmes mais influentes do expressionismo alemão, “O gabinete do Dr. Caligari”, realizado em 1920, ainda durante as sequelas da I Guerra Mundial, é uma das obras primas do cinema mundial. Utiliza cenários estilizados, deformados, para criar todo um ambiente que, do ponto de vista formal e estético, surgia muito avançado para o seu tempo.

O programa arranca às 16h deste sábado com o Ensemble de Gamaleão Casa da Música, dirigido por Jorge Queijo e Maria Mónica. Em colaboração com a Associação de Ludotecas do Porto e alunos da Escola Profissional de Tecnologia Psicossocial do Porto. Cenas fílmicas a preto e branco são interpretadas pelo gamaleão.

Domingo, a partir do meio-dia, a Banda Sinfónica Portuguesa, sob a direção musical e Johan Melj e com Henk van Twillert no saxofone, vai interpretar trechos das bandas sonoras de “Àfrica Minha”, “Guerra das Estrelas”, “Via Cláudia” e “Fellini”. O programa centra-se nos arranjos e composições de John de Meij. O concerto fecha com uma homenagem a Federico Fellini.