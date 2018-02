A noite dos dragões melancólicos no Rivoli

Podemos assumir uma imagem inicial para início de viagem. Algures num ambiente desolado, há um grupo de jovens adeptos de rock da pesada. Estão dentro de um Citroën AX. Poderá ter avariado. Não se sabe de onde veem. Desconhece-se para onde vão. Neva. No leitor de cassettes ouve-se “Still loving you”, dos Scorpions. Depois há uma mulher que aparece. Vinda do nada, mas apaixonada de Metallica. O melancólico sonho começa a evoluir quando os ocupantes do carro decidem mostrar-lhe os planos para um parque de diversões que hão-de construir. Não sabem onde, nem como chamar-lhe.

A partir daí evolui um espetáculo (21h30 Teatro Rivoli) marcado por uma tremenda dimensão poética. Ao teatro junta-se a música e uma poderosa cenografia, reveladoras do universo criativo de Philipe Quesne, 48 anos, um artista visual com uma longa experiência de trabalho para teatro, óperas e exposições.

Estreado no Festival de Avignon, França, em 2008, e apresentado na Culturgest de Lisboa em outubro de 2009, “La Mélancolie dés Dragons” tem, desde então, percorrido mundo, sempre com assinalável êxito de público. Tiago Guedes diretor artístico do Teatro Municipal Rivoli sublinha que “este espectáculo foi marcante para a carreira de Philippe Quesne”.

Trata-se, prossegue, de um trabalho no qual “se confinam características específicas das suas dramaturgias : humor, poesia, visão do mundo muito crítica e um cenografia impactante, características essas que intrigam e aproximam o público”.

Nestes dez anos não houve nenhuma atualização do espetáculo. A sua escrita, diz Tiago, “mantém-se a mesma, tal como os atores, porém 11 anos mais velhos”.

Num trabalho em que Quesne fala sobre a aproximação ao desconhecido, sobre o medo e a atração pelo outro “e como podemos sonhar outros mundos”, há, acrescenta o diretor do Rivoli, “um lado muito poético, equilibrado com um humor muito característico da obra de Quesne”.

Philippe Quesne fundou em 2003 a companhia Vivarium Studio. Para isso reuniu um grupo constituído por atores, artistas plásticos e músicos. Desenvolviam uma dramaturgia contemporânea a partir de diferentes dispositivos cénicos presentes nos seus espaços de trabalho. O objetivo passava sempre por um estudo do microcosmos humano.

O Rivoli já apresentou em 2015 uma das produções de Quesne, “Swamp Club”. Um dado interessante dos seus métodos de trabalho passa pela constatação de que, com frequência, a última cena de um espetáculo dá o mote para a primeira cena do espetáculo seguinte.

Num dos textos do Rivoli é salientada essa particularidade quando se refere que o início de “La Mélancolie des Dragons” remete para o final de “L’Effect Serge”, de 2007, “onde a personagem presente inventa pequenos efeitos especiais no seu apartamento. Este espetáculo é pejado de referências literárias, musicais e pictóricas”.

Num texto publicado há um ano no New York Times, o crítico Alexis Soloski escrevia que, tal como em “L’Effect Serge”, Quesne é um “especialista em encontrar o maravilhoso nos detalhes mais insignificantes, o incrível na banalidade do quotidiano. Na mais longa sequência da peça, os sete metaleiros exibem com a maior das tranquilidades as suas várias atrações – uma máquina de fumo, uma pequena fonte, um conjunto de perucas de dança”.

Nenhum destes efeitos tem algo de especial, porém, se algum mistério se acumula e permanece, logo as personagens se encarregam de o destruir.