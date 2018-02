Graça Castanheira: “Reivindico o direito a pensar hoje”

Depois da série “O Tempo e o Modo” regressa com o “2084 Inove”, 12 entrevistas a 12 pensadores entre janeiro e final de junho. Porquê 2084?

Bom, um dos livros de ficção científica fundadores para mim é o “1984” e está ligado a uma distopia. Eu e o João Milagre achámos interessante, 100 anos depois, termos um título menos distópico, mas termos a referência do [George] Orwell. E isto porque as utopias são mais difíceis de construir do que as distopias e, para nós, este ciclo está mais ligado a uma coisa utópica do que distópica... é uma brincadeira.

Não se pode então fazer um paralelo entre o fantasma do comunismo orwelliano e tendências atuais?

Não. Quando pensamos em futuro na sociedade ocidental pensamos mais facilmente em cenários catastróficos.

Ainda que, na realidade, muitas coisas evoluam e melhorem, o cenário futuro não tem horizonte nem oxigénio. Quer provar o contrário?

Eu não quero provar nada. Uma das leituras fundamentais para este projeto foi “The Better Angels of Our Nature”, de Steven Pinker. Ele passou anos a reunir hard data para comunicar que nunca tivemos um planeta tão pacífico, tão pouca guerra, tão pouca desigualdade. Portanto, são boas notícias baseadas em factos mais ou menos indiscutíveis. Eu já sentia que se tinha instalado um pessimismo que talvez não correspondesse à realidade. Com a série só tento provar que parte daquilo que se vier a concretizar depende do que nós pensarmos hoje. Por isso, reivindico o direito a pensar hoje. Prefiro que a autoprofecia que se venha a realizar seja a minha, que é otimista. Talvez haja uma espécie de narcisismo geracional, que leve cada geração a achar que os tempos acabam com ela. “O futuro não é radioso, porque, se fosse, seria melhor que eu cá estivesse... então vai correr mal.”

Formulado assim, há aqui uma falha narcísica…

Esta geração muito capacitada, a achar que ia transformar o mundo, são pessoas muito instaladas. Por isso comunica um pessimismo que eu considero avant la lettre: nada prova que corra assim tão mal.

As tecnologias ocupam o núcleo deste “2084”. Qual é o papel delas?

Temos conseguido sempre que as tecnologias nos sirvam de alguma maneira. Claro que agora há cenários assustadores, mas eu acho que o medo nunca é a solução. A consciência dos perigos, sim. A diferença é esta: não estou a fazer isto por medo ou por otimismo, mas porque acho que devemos ter consciência dos perigos,e quanto mais informados estivermos mais respostas teremos.

O que reconhece como um cenário catastrófico ou terrível?

Um cenário terrível é um cenário de escravidão. O que mais me preocupa são as desigualdades de acesso à tecnologia. As tecnologias que aí vêm vão automatizar serviços, que proporcionam um enorme conforto, eventualmente proporcionar riqueza de recursos e uma maior igualdade. E também pode haver uma divisão abissal e 5% da população mundial terem usufruto dessas tecnologias e os outros milhões não lhes terem acesso. Para mim, a questão é o acesso.

O que a trouxe às tecnologias?

A democratização dos meios. A câmara com que filmo agora custou-me €3000 e há dez anos custava €40.000. Em 2000 comprei um computador e, de repente, passei a poder montar os documentários em casa. Foi uma revolução. Percebi também que quando o computador se avariava eu tinha de pagar a um técnico, uma grande despesa. Não tive alternativa senão ler o manual de instruções e perceber como funciona o computador e o programa e rendi-me à inteligência que está por trás destas aplicações, do software e também do hardware. Aí interessei-me por tecnologia. Uma pessoa de humanidades que se interessa por tecnologia é capaz de a comunicar. A democratização resulta assim à pequena escala e pode criar fossos abissais nas classes sociais, maior disparidade e desigualdade à grande escala. Depende de como já hoje entendermos a regulamentação destas tecnologias do ponto de vista ético e do código do trabalho, da lei.

O que fez foi não delegar. Acha que inverteu a situação?

Inverti um bocadinho, não sou perita. Os resultados do ponto de vista artístico dependem do meu domínio da máquina. Como hoje podemos melhorar muito uma imagem em pós-produção podemos filmar já a pensar no que fazer em pós-produção. Estas são as ferramentas digitais de que dispomos, é o que está em campo. Não há outro momento ao qual eu quisesse regressar.

O mundo melhor está para vir?

Está para vir e depende de nós. A direita e a esquerda neste momento estão unidas a concordar com o slogan do Trump: fazer qualquer coisa grande de novo, fazer de novo o que já foi bom no passado. É preciso é andar em frente.

Como procura e encontra este naipe de convidados vindos da ciberantropologia, a engenharia computacional, neurociência, robótica, filosofia, inteligência artificial, globalização e desenvolvimento?

Tenho critérios: não podem ser pessoas reacionárias, são sempre pessoas ativamente comprometidas com uma ideia de futuro e de progresso. Têm um trabalho que é aberto à participação dos outros, trabalham em open source, em plataformas colaborativas em que ninguém está fechado na sua pequena ideia. São todos inclusivos no seu método de trabalho e discurso, estão em plataformas colaborativas e são multidisciplinares. São pessoas generosas, sem medo.

Porque escolheu fazer as entrevistas com público no CCB, em Lisboa?

Foi uma proposta do CCB. Eu tinha proposto fazer uma série online com gravações no CCB. Eles propuseram-me que houvesse uma parte pública e pareceu-me muito bem. São assuntos de tal maneira prementes que as pessoas estão mesmo a tentar pensá-los e nos raros momentos em que têm acesso a pensadores vibrantes e abertos como estes querem interpelá-los.

Conversamos menos, não é?

Conversamos muito menos, temos uma cultura pouco democrática por cá, mas acima de tudo estabeleceu-se uma grande confusão. Os robôs podem vir a roubar os nossos postos de trabalho, a inteligência artificial pode tornar-se uma coisa maléfica... bom, e há uma série de coisas já automatizadas e nas nossas vidas e que agradecemos imenso. Para termos a vida que temos hoje cada um de nós precisaria de 200 a 300 escravos. É do que dispomos nas sociedades ocidentais devido à automatização e à robotização. Olhar o copo meio vazio é errado. Estou consciente dos perigos e a trabalhar no interior dessa consciência, mas não com medo.

Quer falar do formato final destas conversas em formato televisivo?

As conversas duram 1h30 que serão 30 minutos em televisão. O cinema tratou a televisão como um eletrodoméstico e desresponsabilizou-se de a contaminar com a sua linguagem. Do meu ponto de vista, a televisão é o ecrã e qualquer ecrã é potentíssimo. Só agora percebemos que ela foi a primeira desmultiplicação do ecrã do cinema, que agora explodiu em imensos outros. A televisão vive num medo abandónico de que o espectador mude de canal e ‘autozapa-se’ o tempo todo. Eu proponho outro tipo de objetos mais imersivos, com mais espaço, calma, menos interrupção, com algum grau de profundidade. Eu nunca subestimei o poder que a televisão tem. E está provado que o tem, basta olhar para o Trump!