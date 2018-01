“É a hora perfeita para terminar”. As palavras de Peter Dinklage sobre final de Guerra dos Tronos

O adeus pode ser agridoce. O adeus a um emprego, uma relação ou até a um filme ou série - e não é triste apenas para os fãs. Também os atores podem sentir um misto de emoções com o final de um trabalho que abraçaram durante anos e Peter Dinklage, que personifica o astuto Tyrion Lannister em “Guerra dos Tronos”, é exemplo disso: numa entrevista dada à revista “Variety”, o ator refere que continua a ser “difícil despedir-se de uma série tão adorada como esta”.



“É um sentimento doce e amargo ao mesmo tempo. Sei que é hora de seguir em frente, faz parte do nosso trabalho. Convivemos com pessoas incríveis durante um período de tempo e depois temos de seguir em frente. Parte sempre o coração, especialmente quando passas anos com essas pessoas”, disse.



Apesar de ficar triste, Peter Dinklage tem noção de que este é o momento de dizer adeus à série que prendeu o mundo durante anos e que chega ao fim em 2019. “Fico triste mas sei que é hora de terminar e digo isto pela história em si, pela narrativa. É a hora perfeita para terminar. Às vezes, algumas séries duram mais tempo do que deviam e perdem qualidade”, concluiu o ator.



Veja uma parte da entrevista aqui: