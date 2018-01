“Joias, para que vos quero?” A resposta chega no domingo

Os protagonistas não são os mais comuns — “Joias, para que vos quero?” é protagonizada por joalheiros, artistas, artesãos e designers —, mas o tema também não é o mais óbvio para as noites de domingo e talvez esse seja o segredo da nova série documental da RTP2. A aposta do canal público vai explorar o lado menos conhecido da produção joalheira e promete trazer para o segundo canal histórias desconhecidas do grande público.

Através de técnicas milenares ou novas tecnologias e com recurso a materiais tradicionais ou outros menos convencionais, as joias portuguesas ganham agora espaço em horário nobre. A série documental do canal público, que vai acompanhar o processo de criação de uma joia a cada episódio, terá ainda tempo para explorar as histórias dos seus criadores. “Como linha narrativa temos a produção de uma peça de joalharia, cujo processo acompanhamos, sempre que possível, desde o primeiro esboço, passando pela produção e execução das técnicas em si e terminando com a experimentação e apresentação da peça final”, expressa a produtora Vende-se Filmes, mas a série vai além disso.

De acordo com os responsáveis pela produção, “a joalharia portuguesa é marcada por vários movimentos que, longe de serem independentes, se influenciam entre si”, pelo que a ideia de “Joias, para que vos quero?” é também mostrar o “retrato de um ou de vários joalheiros portugueses relevantes na atualidade”. Assumidamente centrada nos criadores, a série documental vai também esculpir outras temáticas relacionadas e entre os temas abordados está “a joalharia de moda, o trabalho expositivo das galerias, o ensino da joalharia, a utilização de materiais alternativos e de técnicas improváveis ou a dimensão internacional da joalharia portuguesa”.

Composta por cinco episódios (‘Teresa Milheiro | Jewels are not dead’, ‘Tereza Seabra | Viagens e Amuletos’, ‘Inês Barbosa | Uma Família d’Ouro’, ‘Teresa Dantas | A Pão e Água’ e ‘Leonor Hipólito | Gestos’), “Joias, para que vos quero?”, que conta com realização de Sara Morais, estreia-se este domingo, pelas 21 horas, na RTP2. Será exibida no mesmo horário nas semanas seguintes.