Tudo o que já sabemos sobre o regresso de Letterman

É verdade que a irreverência de David Letterman alterou por completo o fim de noite da televisão norte-americana. E não é menos verdade que o público do humorista espera o seu regresso desde que decidiu retirar-se. Foi há quase três anos, a 20 de maio de 2015 e depois de se apresentar frente às câmaras pela 6028ª vez, e nunca mais voltou à apresentação. Será agora que regressa, com um novo formato completamente diferente.

Os tempos são outros e o apresentador e humorista, que durante décadas entrou nas casas de todo o mundo com “Late Show”, apresenta agora “O Meu Próximo Convidado Dispensa Apresentações”. O novo programa de entrevistas estreia-se esta sexta-feira no Netflix e contará apenas com um episódio mensal. Longe vai o corrupio de antigamente — desde que se estreou em 1982 na NBC e de 1993 até 2015 na CBS, Letterman teve quase 20 mil convidados — e a primeira temporada do novo formato contará apenas com seis capítulos. A cada mês de 2018 estreará um novo episódio e ainda não é certo que o formato se mantenha no segundo semestre do ano.

O antigo Presidente norte-americano Barack Obama é o primeiro entrevistado de “O Meu Próximo Convidado Dispensa Apresentações”. Trata-se da sua primeira aparição num programa de televisão após conclusão do mandato presidencial na Casa Branca e espera-se que esta seja uma reunião de dois velhos amigos. Também já foram anunciados episódios com o ator George Clooney, a ativista Malala Yousafzai, o rapper Jay-Z, a atriz Tina Fey e o radialista Howard Stern.

De acordo com a Netflix, que terá o exclusivo mundial da transmissão da série, cada episódio terá a duração de uma hora e será inteiramente “dedicado a uma figura pública que David considera fascinante”. As conversas “íntimas, profundas e de grande alcance” acontecerão dentro e fora de estúdio e prometem trazer de volta “o humor e a proximidade que tanto caracterizam David Letterman”.

Produzido pela RadicalMedia em parceria com a Worldwide Pants Incorporated (produtora de Letterman), “O Meu Próximo Convidado Dispensa Apresentações com David Letterman” tem como realizadores Michael Bonfiglio e Justin Wilkes. A produção executiva está a cargo de Dave Sirulnick e Jon Kamen, aos quais se junta o produtor Aaron Bargeron.