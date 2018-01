D. João ou o homem que foge

Há um homem que foge. Porventura de si mesmo. Porventura das ambiguidades dos outros. Porventura das hipocrisias moralistas capazes de a tudo e a todos condenar ao inferno. O homem foge. Na fuga arrasta ideias. Pensamentos. Modos de estar e observar. Intui críticas a estruturas opressivas dos costumes. Das vivências. Das atitudes.

Esse homem, aquele que foge, é um “D. João Português”, tal como foi agora imaginado por Luís Miguel Cintra a partir de uma tradução anónima do século XVIII, baseada no que originalmente fora concebido por Molière.

Nestas deambulações pelo que uns e outros querem de D. João, ou das vicissitudes de alguém em rutura com a sociedade do seu tempo, temos um homem a fugir de tudo quanto lhe parece falso e das hipocrisias do mundo que lhe toca viver. Denuncia-as num monólogo extraordinário, durante o qual, refere Luís Miguel Cintra, “diz que ele próprio irá usar a hipocrisia para enganar toda a gente, de modo a pensarem que é o contrário daquilo que verdadeiramente é”.

Não se trata de um jogo de espelhos. É antes a perceção do dilema consubstanciado na dúvida de saber em que acreditar, “quando se verifica que nada é seguro como pensamento”. Logo, prossegue Cintra, “é uma questão existencial. Que sou eu? O que hei de pensar?”

Se o espetáculo se constrói de muitas perguntas, na sua origem está, também, um questionamento fundamental sobre o papel do teatro, das companhias, dos atores nas atuais condições de produção. Cada vez mais afuniladas. Cada vez mais condicionadas pelo tempo. Cada vez mais submetidas a constrangimentos económicos.

É na confluência de todos estes dilemas que Luís Miguel Cintra, declarado o óbito do Teatro da Cornucópia, decide, em 2017, lançar este projeto. Socorre-se de um grupo de atores e com o apoio na produção da companhia Mascarenhas-Martins, do Montijo, trabalha o texto no Montijo, Setúbal, Viseu e Guimarães.

O resultado deste trabalho invulgar, num processo marcado pela exigência de uma grande disponibilidade dos atores e pela vontade de ter o público a assistir à construção do espetáculo, pode ser visto em estreia no Centro Cultural Vila Flor, em Guimarães, na próxima sexta-feira e sábado 20. A peça segue depois para Viseu, Setúbal e Montijo, até ser mostrada em Almada. “D. João” reclama duas noites para ser visto na íntegra, com dois episódios por noite. Cada um corresponde ao trabalho desenvolvido em cada uma das quatro localidades onde decorreu todo o processo.

Em palco não estará apenas a montagem de um texto, afinal bastardo. Meses de maturação permitiram a inserção de fragmentos de várias origens, que vão de Gil Vicente a Beckett, com passagem por Calderón de la Barca ou Brecht. Com reminiscências do “Dom Quixote” ou de Álvaro de Campos. É assim construída uma “grande composição” em que se faz “do processo do teatro um comentário sobre a humanidade a partir do D. João de Molière”.

Um D. João que, nesta tradução anónima, não vai para o inferno. Casa-se com D. Elvira e ficam todos muito felizes. Cintra, através de um artifício cénico, consegue que sejam representados os dois finais. Sem que acabe o processo de fuga de D. João. De que foge, é uma questão que o encenador deixa em aberto. Mesmo se, da sua leitura, resulta que foge “da dúvida, da incerteza, da incapacidade de aceitar a sua pequenez. Foge de deus, no fundo”.