Joana vai estar 14 horas ao piano

Às 10h da manhã de domingo, dia 14, Joana Gama vai sentar-se ao piano na Zona de Congressos do edifício sede da Fundação Gulbenkian, em Lisboa, para tocar as “Vexations”, de Erik Satie.

Ou seja, vai-se lançar no monumental desafio de interpretar sem interrupções uma partitura de uma página (32 compassos) que o compositor francês decidiu que deve ser repetida 840 vezes. Vai estar 14 horas sem parar de tocar, numa experiência física radical que lhe exige uma grande preparação física e emocional.

Em 2016 concretizou-a pela primeira vez, no festival Jardins Efémeros, numa performance de 15 horas, sem ir à casa de banho e comendo e bebendo muito pouco. “A preparação consiste em desacelerar o meu metabolismo para que o corpo precise de menos água e alimentos, e conseguir chegar ao concerto com um certo adormecimento”, conta-nos.

Em Viseu nenhum espectador a acompanhou as 15 horas, mas houve quem aparecesse só no fim: “Queriam ver como é que eu me levantava.”

