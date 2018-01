Netflix alcança televisão por subscrição nos Estados Unidos

2017 chegou ao fim com um empate declarado pelos espectadores quando comparado o consumo entre a Netflix e a televisão por cabo em geral, de acordo com o mais recente estudo de mercado da PricewaterhouseCoopers (PwC). Feitas contas, e no período de um ano, os norte-americanos inquiridos pela PwC dão a saber que em 2016 eram 76% os que pagavam pelos serviços de televisão linear. Chegados perto do final de 2017, a percentagem de pagantes caiu para os 73%. No outro prato da balança, a Netflix elevou o número de consumidores exatamente para os mesmos 73%.

Conforme o quadro abaixo, verifica-se um assinalável decréscimo no número de subscritores de televisão paga desde 2015, fazendo engrossar expressivamente as fileiras dos ‘cord-cutters’ (espectadores que pura e simplesmente cancelam os contratos de assinatura de televisão linear paga) e de ‘cord-trimmers’ (espectadores que subscrevem regularmente acessos gratuitos, em período de teste, aos serviços de televisão por assinatura).

Independentemente do fenómeno de corte com uns (televisão linear paga) e da adesão a outros (serviços de ‘streaming’, com a Netflix à cabeça), o estudo revela que o apetite dos espectadores aumentou no seu todo. A maioria dos ‘cord-trimmers’ (53%) responde que está a pagar mais hoje do que há um ano para ‘ver televisão’. No entanto, conclui o estudo, “os ‘trimmers’ ainda pagam menos do que os subscritores tradicionais.”

A FORÇA DAS TRANSMISSÕES DESPORTIVAS

A deserção da televisão linear paga só não é mais acelerada ainda, de acordo com o estudo, devido às transmissões desportivas em direto. A investida das plataformas digitais na compra destes direitos pode, porém, vir a precipitar o ‘cord-cutting’ e a acelerar o declínio das subscrições de televisão paga. 82% dos assinantes dos serviços clássicos de tv paga inquiridos no inquérito declaram que cessariam imediatamente os contratos se não fossem necessários para ter acesso às transmissões desportivas em direto.

A multiplicação da oferta e dos meios para a alcançar chegados com a disrupção digital no audiovisual gera uma evidente desorientação e stress nos espectadores e na forma como se vinculam aos fornecedores. A PwC recomenda, por isso, que os serviços de ‘streaming’ e os distribuidores de televisão paga “renunciem à necessidade de possuir tudo e encontrem formas de estabelecer parcerias entre si”.