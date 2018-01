“Ficheiros Secretos” diz adeus a Dana Scully

A nova temporada de “Ficheiros Secretos”, com estreia marcada para esta sexta-feira na FOX, será a última com Gillian Anderson no elenco. A atriz, que ainda contracena com David Duchovny nos 10 episódios deste ano, recusa continuar na produção

Esta será a última oportunidade para ver Gillian Anderson no papel da agente Dana Scully e a decisão parece ser irreversível. Em outubro, a atriz norte-americana já tinha dado a entender que não estaria disponível para continuar a interpretar a agente do FBI — que se estreou na televisão em 1993, mas a FOX tentou manter Anderson dentro do projeto e desmentiu qualquer saída.

À época, a FOX expressou em comunicado que a protagonista “não fez qualquer comentário sobre o seu regresso, uma vez que isso seria prematuro dado que está atualmente a filmar” os novos episódios. No entanto, é agora público que isso não refletia a forma de pensar de Gillian Anderson. “Tenho dito isto desde o início que para mim acabou”, disse ao TV Insider. “Surpreende-me a reação [chocada] das pessoas ao meu anúncio, porque no meu entender isto [até] seria apenas uma temporada.”

A saída da atriz, e a aura de término da história que envolve “Ficheiros Secretos”, faria antever que a vencedora de cinco Golden Globes — e com 91 outras vitórias e 211 nomeações — chegaria ao fim este ano, mas isso ainda não é certo. A série de drama, mistério e ficção científica de Chris Carter, protagonizada por David Duchovny, Gillian Anderson, Mitch Pileggi, William B. Davis e Annabeth Gish, pode ainda continuar. “Há muitas mais histórias de ‘Ficheiros Secretos’ para contar”, considera Chris Carter sem confirmar qualquer cenário, terminando com a mítica frase “A verdade está lá fora”.

Produzida pela Ten Thirteen Productions em associação com a 20th Century Fox Television e a X-F Productions, a décima-primeira temporada de “Ficheiros Secretos” estreia-se esta sexta-feira, pelas 22h15, na FOX, horário em que também será transmitida nas semanas seguintes. Os novos episódios da série de culto marcam os 25 anos da estreia em 1993 e, de acordo com o canal, as comemorações levarão ao ponto da história “onde a anterior terminou, com os agentes Fox Mulder (David Duchovny) e Dana Scully (Gillian Anderson) a serem abordados por um OVNI”. Recentemente reintegrada no FBI, a dupla continua à procura do filho de ambos, William, e este será um dos fios condutores dos próximos capítulos.