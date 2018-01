David Bowie, o génio que nos pôs a dançar e a sonhar, volta à cena em documentário revelador

Amanhã, 8 de janeiro, no dia em que cumpriria 71 anos, depois de nos ter deixado a 10 de janeiro de 2016, David Bowie vai ser homenageado pela HBO com a exibição de um documentário sobre os seus últimos anos de vida. O filme chama-se "The Last Five Years"

O filme "The Last Five Years" concentra-se nos dois últimos álbuns de David Bowie, "The Next Day" e "Blackstar", e no seu espetáculo musical, "Lazarus", projetos que o britânico conseguiu levar a cabo, apesar do já debilitado estado de saúde.

O documentário inclui entrevistas raras com o próprio músico, para além de material de arquivo e faixas musicais do seu último álbum datado ainda de 2016 (lançado no dia do seu aniversário e dois dias antes de morrer). Para além desta bagagem intra pessoal, o filme dispõe também de testemunhos de antigos amigos e colaboradores do artista como sejam Tony Visconti, Earl Slick, Carlos Alomar, entre outros.

Realizado por Francis Whately, este projeto acaba por ser o sucessor natural do filme transmitido em 2013, este pela BBC Films, "David Bowie Five Years". O novo documentário visa explorar o trajeto dos cinco últimos anos da vida de Bowie, culminando na sua inesperada morte. Os direitos televisivos norte-americanos do documentário produzido pela BBC foram adquiridos pela HBO, que assim se posiciona na linha da frente com mais um prato forte numa ementa cada vez mais repleta.

"Look up here. I'm in heaven", diz-nos o grande camaleão da pop a nível mundial logo no início do trailer de promoção do documentário e leva-nos a imaginar como terão sido de facto os seus últimos cinco anos de vida. Com uma criatividade fora de série, as imagens agora reunidas mostram uma alma atormentada pela vontade de continuar mas com a certeza de um fim e de um caminho muito bem preenchido.

O artista total

Bowie foi a estrela completa, o intérprete exímio da vanguarda e das tendências que a rua lhe levava para casa sempre com uma antecedência temporal incrível e precisa. Artista total, performer, músico, ator, homem da moda, o camaleão, como ficou conhecido, soube sempre reinventar-se ao longo quase meio século de carreira. Capaz de sugar o ar dos tempos, Bowie foi ainda um dos mais influentes artistas do século XX e foi-o musicalmente mas também socialmente.

Incendiou plateias, abriu caminho a novos direitos e comportamentos, nomeadamente a nível do género e da tolerância para com todas as opções sexuais num mundo em constante revolução. Foi símbolo de liberdade, símbolo de genialidade. Fez com que o mundo dançasse, sonhasse e pensasse que a vida poderia ser mais alegre e que todos podíamos ser heróis, nem que fosse por um dia.

Quem não se lembra da figura tão marcante que foi o seu Ziggy Stardust logo no início dos anos 70, inventada depois de ter espantado o mundo ao fazer acompanhar a chegada do homem à lua com a sua 'Space Oddity', sem dúvida o seu primeiro grande êxito. Mas Bowie foi um homem de êxitos. Recordamo-nos dele a cantar temas tão célebres como 'Heroes', 'Ashes to Ashes', 'Under Pressure', 'Let's Dance', 'Changes' e tantos outros como o seu derradeiro 'Where Are We Now'.

Apesar de se focar na última fase da carreira de Bowie, o documentário não deixa de pôr em perspetiva todas estas facetas de um mesmo homem que viveu da forma mais intensa a vida que nunca lhe escapou entre os dedos, nem mesmo nos momentos em que o rumo da música e do espetáculo pareciam correr para paragens distantes da sua.