concertos. Não há carteira que resista a 2018

Não sei bem porquê, os meus pais sempre quiseram que os filhos aprendessem música. Primeiro ofereceram um órgão eletrónico à minha irmã; depois, quando eu tinha uns nove ou dez anos, deram-me uma guitarra. Uma vez por semana, lá ia eu ter lições particulares com um jovem músico que me lembrava o Nuno Bettencourt, dos Extreme. Eu adorava passear a guitarra, mas quase nunca praticava em casa e um dia ele chamou a minha mãe no final de uma aula. "Lamento, mas não posso aceitar mais o seu dinheiro. O miúdo não se empenha".

Que o tipo contratado para me ensinar a tocar guitarra tenha desistido de mim podia ter ferido o meu ego juvenil, mas na altura o que me entusiasmava mesmo eram as aulas de ténis. Apesar disso, ainda dei um concerto memorável na rádio Costa Verde, lá em Espinho. Tinha telefonado na véspera para participar num concurso e, no meio da conversa, contei que andava a aprender guitarra. "Ai é? Tens de vir cá um dia tocar para nós", disseram-me. Claro que não esperavam ter lá uma criança na manhã seguinte, mas foi precisamente isso que aconteceu: meti a viola no saco, desci a rua e fui bater-lhes à porta. "Disseram-me para vir aqui tocar", contei à rececionista. Minutos depois, entre sorrisos, já estava numa sala coberta de caixas de ovos a dedilhar a única música que aprendera nas poucas lições que tive: "Wish You Were Here", dos Pink Floyd. Percorri os acordes bem devagar, com a desculpa que era para sentir cada nota, mas a verdade é que não sabia tocar mais depressa.

Nunca tive oportunidade de ver a mítica banda londrina ao vivo, por isso não quero perder este ano o regresso a Portugal de Roger Waters, um dos seus fundadores, para atuar na Altice Arena a 20 e 21 de maio (bilhetes a partir de 45 euros). É um dos concertos imperdíveis de 2018, um ano que promete provocar um rombo na carteira de muitos portugueses.

O primeiro bilhete que comprei foi, claro, para ver os Pearl Jam (NOS Alive, 14 de julho, 65 euros o bilhete diário, já esgotado), a banda da minha adolescência: os males de amor eram curtidos ao som de 'Black' (Yeah / I know someday you'll have a beautiful life / I know you'll be a star / In somebody else's sky / But why / Why / Why can't it be / Why can't it be mine) e resolvidos a deixar "Alive" tocar em loop. Por causa disso, tenho um sonho recorrente: estou em palco a tocar guitarra e a cantar com o Eddie Vedder, à espera que ninguém no público perceba que sou uma fraude e que só ali estou porque o sonho é meu.

Fui ao Meco há três anos ver (e ouvir) o Eddie no Super Bock Super Rock (SBSR), mas deixei passar todas as oportunidades de assistir ao vivo a um espetáculo dos Pearl Jam, pelo que corri para a bilheteira mal a vinda deles a Portugal foi anunciada. Nesse dia, comprei ingressos também para o Bob Dylan (Altice Arena, 22 de março, de 39 a 240 euros) e o Benjamin Clementine (Campo Pequeno, 29 de março, de 23 e 40 euros), que irei ver pela terceira vez, mas espero que seja como a primeira: um concerto sublime, capaz de me fazer levitar. Só não saí mais feliz da FNAC porque não cheguei a tempo de comprar bilhete para os Arcade Fire, que atuam no Campo Pequeno a 23 de abril.

Às vezes, menos do que desejaria, vou com o meu irmão ver algumas das bandas preferidas dele: no ano passado foram os Foo Fighters, há dois os Muse, antes tinham sido os The Killers. Rever as duas últimas é um bom pretexto para irmos ao Rock in Rio (69 euros/um dia, 117 euros/dois dias) a 23 e 29 de junho, respetivamente. Em 2018, quero também voltar aos The National (desta vez no NOS Alive, depois de tê-los visto no NOS Primavera Sound e no SBSR) e aos XX, que deram um concerto soberbo o ano passado no Alive e tocam agora no SBSR. Antes, espero ir ao Teatro da Trindade (14 de maio, 25 euros) ouvir a voz doce como um pão de ló de Ovar da norte-americana Angel Olsen. Para a festa ficar completa, só falta trazeram os Tame Impala. Álvaro Covões e Luís Montez, could you please 'Let It Happen'?