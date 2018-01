Tentar de novo. Falhar de novo. Falhar Melhor. Ainda vamos a tempo?

Wawrinka, o tenista, pode ter feito mais por uma ideia de Samuel Beckett do que todo o teatro que ele escreveu e que foi levado a palco, ao decidir gravar na sua própria pele um dos aforismos do escritor e dramaturgo irlandês. A vida pode ser, e é, absurda, tal e qual o teatro de Beckett mas, como Wawrinka bem escolheu para tatuar no seu braço, há sempre a hipótese de “Tentar de novo. Falhar de novo. Falhar melhor”.

Na mudança de ano que vivemos, essa é aliás uma das melhores ideias para fazer face ao início do que se supõe ser uma nova etapa, se é que ainda vamos a tempo, porque tempo, ao contrário do que acontece no ténis, é coisa que nos pode faltar. E é nisso que devemos pensar quando Trump diz, como disse esta semana, “o meu botão é maior do que o teu” (referindo-se ao líder da Coreia do Norte). Daria vontade de rir se não fosse trágico, como quase tudo o que Trump vai cuspindo para o Twitter. De resto, até um miúdo da escola primária sabe que não é o tamanho do botão que nos livra da incomensurável catástrofe que um conflito nuclear significaria para a nossa espécie e para o mundo.

A história do botão pode ser, e é, com alguma certeza, mais um número de circo, dos muitos a que Trump nos habituou, desde o tempo em que não acreditávamos que um dia ele viria a ser Presidente dos Estados Unidos. Na necessidade de fazer espetáculo, Trump pode estar mais uma vez a tirar partido do nosso desespero e, como sempre, a afastar-nos das coisas realmente importantes.

2018 deveria ser o ano em que todas as nossas atenções se voltariam para as alterações climáticas, e para urgência de as travar. Em vez disso, e depois de 365 dias em que regredimos em matéria de políticas ambientais, o foco vai para a ameaça nuclear, já para não falar no facto de revistas norte-americanas como “The New Yorker” iniciarem 2018 a perguntar como sobreviver a mais um ano, o segundo, de Trump como Presidente.

Naomi Klein, jornalista e ativista, tem um livro em que nos explica porque é que “Dizer Não Não Basta” (Relógio D’ Água, 2017). Dizer não, explique-se, ao que considera ser uma política de terapias de choque (as de Trump) que apenas lidam com os nossos medos e que atuam contra nós mesmos. Klein escreve: “A janela temporal durante a qual há tempo para diminuir as emissões o suficiente para evitar um aquecimento verdadeiramente catastrófico está a fechar-se rapidamente.” As alterações climáticas não são mais importantes do que qualquer outro problema, mas têm uma outra relação com o tempo. Porque, se continuarmos a falhar na redução das emissões da CO2, não teremos oportunidade para falhar mais. Há alterações que serão irreversíveis, tanto ou mais do que as provocadas por uma explosão nuclear. Até agora, só aumentámos a temperatura na terra em um grau, e já sentimos os seus efeitos: os fogos, as tempestades, os furacões, o degelo, as migrações causadas pela seca e, logo, a guerra. E o problema é que, mesmo antes de Trump chegar ao poder e proteger os seus amigos das energias fósseis, nenhum governo, nenhuma economia estava a fazer o que era exigido, o que havia sido previsto, e que seria a única urgência a pôr em prática em nome da sobrevivência dos nossos filhos.

Por este andar, não tardará a chegar o momento em que as palavras de Beckett “Tentar de novo. Falhar de novo. Falhar melhor” vão parecer tão absurdas quanto tudo o resto que ele escreveu. Só restará então a catástrofe. Continuaremos então todos “À Espera de Godot”?