O manifesto humanista de Britten cantado no Teatro Nacional São João 

A cortina abre-se novamente no Teatro Nacional São João (TNSJ), no Porto, para o início da nova temporada cultural. O arranque marca o regresso da ópera à sala de espetáculos com o palco portuense a receber a obra “The Rape of Lucretia” (1946), do compositor britânico Benjamin Britten, revisitada com encenação de Luís Miguel Cintra e dirigida musicalmente pelo maestro João Paulo Santos.

O espetáculo explora e questiona as moralidades inerentes a questões tão atuais como a violência sexual sobre o corpo feminino, a brutalidade do poder, a guerra e a violência. A primeira apresentação decorre esta sexta-feira, pelas 20h, com reposição na tarde de domingo, às 16h.

A produção – estreada a 2 dezembro no Teatro Nacional de São de Carlos –conta com libreto de Robert Duncan, inspirado no texto dramático “Le viol de Lucrèce” (1931), do dramaturgo francês André Obey, e no célebre poema narrativo “The Rape of Lucrece” (1594), de William Shakespeare. Em palco, ao longo de aproximadamente três horas, duas personagens – um coro masculino e um coro feminino – comentam a ação sob a perspetiva da moralidade cristã, onde se reflete sobre a castidade de Lucrécia, violada por Tarquínio, filho do tirano que governa a Roma pagã.

Em entrevista ao Expresso, Luís Miguel Cintra explica que, na verdade, “não foi bem uma violação, porque houve consentimento por parte de Lucrécia, e a obra simboliza uma descoberta do mundo da sensualidade e de um amor que, nos nossos dias, já não é condenável pela opinião pública”.

O suicídio da protagonista conduz à vingança de Colatino, um dos artífices da revolta popular que resultaria no fim do poder etrusco e no estabelecimento da res publica romana. Embora contenha elementos datados, esta ópera de câmara – escrita num período em que a Europa se recompunha das feridas civilizacionais e humanitárias deixadas pela II Guerra Mundial – contém também aspetos transversais à atualidade.

“Aquilo que está na base é um sentido da responsabilidade pública e uma capacidade de pensar a humanidade, o que é algo bastante pertinente nos dias que vivemos. Sem darmos por isso e com um grande conforto, estamos a entrar numa desumanização total e numa colonização dos comportamentos”, considera o encenador. “Há um carácter muito filosófico e experimental” na obra, prossegue Luís Miguel Cintra, para quem existe um “verdadeiro trabalho dramatúrgico” por parte de Britten, descrevendo “The Rape of Lucretia” como um “manifesto em defesa dos valores humanistas”.

A peça, interpretada em língua inglesa e legendada em português, possui uma “música muito íntima”, como frisa o encenador, com referência a formas musicais antigas, nomeadamente a ópera barroca. Luís Miguel Cintra evidencia igualmente a forma como a obra foi trabalhada nesta revisitação. “Os cantores não se preocupam apenas com a partitura e com as notas musicais. Foram muito bem estudados o sentido e a força das palavras. Há um trabalho pleno de interpretação”, assevera o criador artístico.

“The Rape of Lucretia” é uma ópera dividida em dois atos, e conta com música da Orquestra Sinfónica Portuguesa, conduzida por Joana Carneiro. O elenco é composto por Marco Alves dos Santos, Dora Rodrigues, Luís Rodrigues, Christian Luján, André Beleiro, Maria Luísa de Freitas, Ana Ferro e Joana Seara.

E depois da Cornucópia? Uma nova vida, a mesma resistência

A 17 de dezembro de 2016 caía o pano para o Teatro da Cornucópia. A companhia, sedeada no Teatro do Bairro Alto, encerrava a atividade com um recital de Luís Miguel Cintra, no qual declamou poemas de Guillaume Apollinaire. Era o adeus da Cornucópia, sempre pautada por uma história de resistência e permanente contestação. Como um estandarte do teatro independente em Portugal, remou contra a corrente. Até não poder mais. Até que o rio do financiamento público secou, com redução das verbas provenientes da Direção-Geral das Artes a não permitir a continuidade do grupo de teatro.

Atualmente com 68 anos, Luís Miguel Cintra dedicou 43 à materialização de um sonho, partilhado com Jorge Silva Melo. “É um momento particularmente difícil para mim. É como se estivesse a aprender novamente a falar e a andar, como se voltasse a ser bebé”, compara o encenador e ator, afastado dos palcos devido a problemas de saúde. “A minha vida coincidiu com a vida da Cornucópia durante mais de 40 anos. É como se, de repente, me tirassem tudo. Sou um peixe fora de água. E agora como é que eu sobrevivo? Tenho de aprender a movimentar-me com as barbatanas, partindo do princípio de que não asfixio fora de água”, confessa o artista, para quem é “doloroso” verificar que o apoio do Estado às práticas artísticas esteja subordinado a “critérios empresariais, em vez de obedecer a razões artísticas e culturais”.

Para o experiente encenador, o importante é lutar contra a “banalização”. Realça que “as artes têm de correr riscos, mesmo que sejam tentativas falhadas. Apregoa-se demasiado a eficácia. A arte não é para ser eficaz. Tem de ser criativa, imaginativa, ousada e perigosa”, conclui.