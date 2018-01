Amorzinho, perdoas-me não é verdade?

No final de uma carta que termina com “Amo-te”, Lourdinhas desenha ao seu “amorzinho” um coração atravessado. O namorado, “querido Alfredinho”, não lhe percebe o desenho, nem a intenção. Na volta do correio, pergunta-lhe porque motivo desenhou ela uma faca cravada no coração. Lourdinhas responde-lhe, numa letra redonda, e no único português (cheio de erros) que sabe escrever, que aqueles traços não correspondem a uma faca, mas a uma seta, que não se tira dali “senão quando os nossos sonhos se realizarem só nesse dia é que e tirará (...) Amorzinho ainda hoge esperava que viesses, mais como não vieste ainda ela se cravou mais no meu coração.”

O episódio é apenas mais um num rol que irá ilustrar a diferente forma de viver a distância entre os dois namorados, ele empregado de escritório, ela aprendiz de costureira. Alfredo, nascido em 1916, e Maria de Lourdes, em 1919, trocaram cartas e cartinhas ao longo de nove anos. Muitas delas foram amorosas, saudosas, outras atravessadas pelas inquietudes, pelo “veneno”, pela desconfiança e pelo “siume”. Missivas quase sempre marcadas por uma acumulação de erros de português que desafiam a imaginação de qualquer um.

A verdade é que as duas vidas, embora paralelas, seguem diferentes narrativas. Em Lisboa, Alfredo vai ao Ferroviário esfolar os sapatos das meninas, dançar marchas e valsas, ou ao Capitólio ver dois filmes de seguida. Lourdinhas, a rapariga que ele conquistou em Setúbal, contenta-se com umas idas ao teatro, sempre na companhia da família, outras ao cinema. Vai também a umas procissões em Palmela e a uns bailes da pinha, onde, depois de se comprometer com Alfredo, se coíbe de dar passos de dança com outros rapazes, preferindo ficar em casa, no sossego.

Uma história que não teria grande história, além do casamento deles e da família que construíram, não tivesse a correspondência entre os dois sido resgatada ao lixo, num armazém perto de Lisboa, lida por Rita Maltez, e publicada numa edição que juntou a Ephemera, Biblioteca e Arquivo de José Pacheco Pereira, e a editora Tinta-da-China.

“Amorzinho – Correspondência entre Maria de Lourdes e Alfredo de 1934 a 1943” é um retrato de um namoro entre um homem com uma vida social e cultural intensas, aventureiro e ciumento (“porque te amo muito”), rapaz exigente que até reclama por receber uma carta borrada de lágrimas, e uma mulher simples, atrofiada pelas regras sociais, atenta à necessidade de preservar a honra da família. Uma rapariga muitas vezes “pensativa”, desconfiada, e com razão, que o seu Alfredo tenha muitas outras companhias e ande no meio das “meninas da ilite”. Mas é também uma porta de acesso ao ambiente de uma época, marcada tanto pelas diferenças de comportamento entre sexos como pela ausência de preocupações que extravasem, até por imposição do Regime e da censura, um namoro, tantas vezes atribulado – ora pelas aventuras confessas de Alfredo antecedidas das desconfianças de Lourdinhas, ora pelas gravidezes não desejadas seguidas de morosos desmanchos.

Ainda assim, aparecem coisas soltas, relativas à história de Portugal, como a “manifestação que fazem ao Dr. Oliveira Salazar” (“a maior jornada plebiscitaria da nossa história política”, segundo o “Diário de Notícias”), o sistema de “cunhas” (quando Alfredo diz que vai contratar para o escritório um rapaz conhecido e um primo “que manda chamar ao Algarve”), a chegada dos navios de guerra ingleses, a crise no turismo da Madeira, durante a II Guerra Mundial (período em que Alfredo vive no Funchal), a abertura da Exposição do Mundo Português.

O deleite que esta escrita epistolar proporciona está, porém, para além desse contexto histórico. Incrusta-se num núcleo mais pequeno. No retrato dos costumes, na possibilidade de aceder a um outro quotidiano e a uma intimidade reservada, que raras vezes faz parte dos livros de História. Lê-los, a Alfredo e a Maria de Lourdes, é assistir ao jogo de cintura dos amantes, feito dos avanços e recuos de cada um, e até a uma habilidade masculina usada para dominar uma certa ignorância feminina, nomeadamente em matéria sexual.

Logo no início, Alfredo atrasa-se a enviar uma carta, “mas tu perdoas-me, não é verdade?” Lourdes perdoará essa e outras falhas ao longo de uma vida, que os manterá juntos até à morte dela (viúvo, ele voltará a casar-se, aos 82 anos, explica Rita Maltez na apresentação que assina no início do livro). Ele, em contrapartida, usará sempre dois pesos e duas medidas. Anos depois dir-lhe-á, já marido, ainda a viver longe, “tenho notado que tu agora estás pouco pontual para me escreveres. Devias certamente teres recebido a carta minha na 4ª feira de manhã, mas só te dignaste a escreveres na 5ª feira à tarde.”