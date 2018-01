O cinema diz boa-noite ao teatro

Tomás é um vencido da vida. Tem um tio, que lhe cede uma garagem para viver, uma ex-mulher, dois filhos jovens e problemáticos, e um assistente de pequenos trabalhos que faz para sobreviver. Um dia, na rua, salva uma mulher, de uma tareia, e leva-a para a casa. Estão lançados os dados de “Noite Viva”, uma peça do dramaturgo e realizador irlandês Conor McPherson (Dublin, 1971) — estreada em 2013, em Londres, no Teatro Donmar Warehouse, com encenação do próprio. João Lourenço e Vera San Payo de Lemos fazem-na subir ao palco do Teatro Aberto, em Lisboa, numa versão muito própria, que inclui um filme e o cruza com o teatro.

Conhecedores da obra de McPherson, que acompanham desde o início da sua carreira, João Lourenço e Vera San Payo de Lemos encenaram a primeira peça do irlandês em 1997, num ciclo que dedicaram às novas dramaturgias. A “Água Salgada” seguiu-se “Lucefécit”, em 2000, e “Luz na Cidade”, em 2005. Três peças marcadamente irlandesas, como toda a obra de McPherson, que os criadores portugueses adaptaram à realidade nacional. “Água Salgada” foi relocalizada na Figueira da Foz, “Lucefécit”, no Alentejo, “Luz na Cidade”, algures em Lisboa.

À quarta peça, “Noite Viva”, que agora apresentam, João Lourenço e Vera San Payo de Lemos foram mais longe. Ao fugirem para a periferia de Lisboa, e ao transformarem a cave de Tomás numa garagem, levaram o cinema atrás. João Lourenço explica: “Esta peça centra-se em três personagens, o Tomás, (Vítor Norte), o Doc (Filipe Vargas), o seu companheiro, e Maurício (Rui Mendes), o tio. Depois há a rapariga (Anna Eremin), um anjo mau, que traz com ela toda a maldade, e ainda o psicopata que parece saído de “Laranja Mecânica” [de Stanley Kubrick]. Não sabemos nada do resto. Faltava-nos qualquer coisa. A peça está cheia de elipses e tem portas por abrir. Foi aí que apareceu a ideia do filme. Sempre gostei muito de criar imagens, e não é a primeira vez que o faço, mas nunca cheguei tão longe”.

Com quase cinquenta minutos, o filme, também assinado por Nuno Neves, colaborador habitual do Teatro Aberto na área de vídeo, entra e saí da peça, acrescentando-lhe situações, personagens, como é o caso do professor sem-abrigo ou do namorado da irmã de Doc, e diálogos. A ideia, diz o encenador, não é sugerir mais do que a peça. É sonhar a partir dela. “O teatro de McPherson usa sempre uma linguagem do quotidiano, atrás da qual existe um subtexto riquíssimo com uma mensagem política e social, que deixa espaço para sonhar e até para criar um filme”, continua a o encenador. Juntando o cinema e o teatro num só espetáculo, ainda que ambos pudessem viver independentemente, a narrativa tanto é de McPherson como a de João Lourenço, Vera San Payo de Lemos e Nuno Neves, e constrói-se à medida que a cena no palco alterna com que aparece na tela. “É como se o cinema viesse dizer boa noite ao teatro”, sublinha João Lourenço, acrescentando que considera este modelo apenas “uma experiência”.

Além dos cinco atores em palco na “garagem hiper-realista” que foi montada em palco, também participam Eurico Lopes, Irene Cruz, Ivo Canelas, João Perry, Patrícia André, Paulo Oom, Pedro Cardoso, Sílvia Filipe, Teresa Faria, Tómas Alves e Rita Cabaço.