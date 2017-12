O foco e a dispersão

Sabemos há muito que somos país de imensas castas. Nem todas boas, é verdade, nem todas enologicamente interessantes é certo mas, em todo o caso, muitas que nasceram cá, muitas adotadas há décadas ou séculos e, naturalmente, aculturadas.

A par de algumas que têm pátria segura, como o Arinto em Bucelas, o Alvarinho em Monção/Melgaço, a Encruzado no Dão e a Touriga Nacional algures entre Douro e Dão, muitas outras mostraram muito bom desempenho ainda que fora da zona de nascimento, como a Baga na Bairrada e o Castelão em Setúbal, por exemplo. Muitas há que estão conotadas com várias zonas, como a Fernão Pires na Bairrada (aí chamada de Maria Gomes) e Ribatejo, a Síria da Beira Interior e Alentejo (aí chamada de Roupeiro) ou a Sousão do Douro que responde por Vinhão nos Vinhos Verdes. Há depois casos em que a casta é emblemática e o fator diferenciador de uma determinada região. É o caso da Fernão Pires no Ribatejo. A região, que sempre foi mais produtora de brancos do que de tintos, tarda em assumir-se não só como “a” produtora de Fernão Pires, a região que mais sabe, que lhe conhece todas as manhas e que melhores vinhos pode a partir dela produzir.

Tal como na Bairrada se criaram os Baga Friends, aqui era preciso criar uma associação/organismo que não só promovesse o estudo da casta, com tudo o que isso implica de ligação à Universidade, por exemplo, como gerasse um enorme ruído à volta da “sua” casta que outros usam mas ninguém a conhece tão bem como os ribatejanos. E, para espanto de muitos, provámos nos últimos anos duas versões de licorosos de Fernão Pires (um deles do século XIX) que são exemplo de que é possível ir muito longe com aquela variedade.

O Ribatejo, ainda que seja região produtora de vinhos de inegável qualidade, tem contra si um passado de conotação de vinhos de granel que alimentavam as tascas da capital; tem dificuldade em afirmar-se como zona de imensas possibilidades que derivam do mosaico de solos que tem, das vinhas de idades muito diversas que ainda possui e de estilos variados que podem satisfazer os mais variados paladares. Mas para que tudo isto mude é preciso alterar algo que nos vai na massa do sangue e de que dificilmente abrimos mão: o egoísmo, a inveja, a incapacidade de trabalhar em conjunto. Se no Douro há os Douro Boys aqui deveria criar-se algo do género que juntasse as grandes casas da região. E quando digo grandes, são mesmo grandes: Alorna, Lagoalva, Casal Branco, Fiúza, Cadaval, Companhia das Lezírias, tudo casas com pergaminhos e com responsabilidades e que deveriam ser os motores da mudança.

E voltando à Fernão Pires, é aqui que tem obrigação de nascer o que de melhor a casta tem para dar. Mas há que promover, há que mostrar, há que acreditar nas virtudes que tem. Porque muitos podem produzi-la mas como em Almeirim, ou mesmo Cartaxo, Tomar ou Tramagal, é difícil. Agora… quem é que sabe isto? E a quem cabe dizê-lo?