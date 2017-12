Meyerbeer ou a apoteose da “grande ópera”

À escala europeia a ópera foi um veículo de globalização. Produto do Renascimento italiano no final do século XVI, depressa se ramificou por França, Inglaterra, estados germânicos, Espanha, etc. Compositores atravessavam fronteiras e compunham nos vários estilos ou criavam um estilo indígena. O florentino Giovanni Battista Lulli (1632-1687) foi um dos fundadores da ópera francesa barroca (agora sob o nome de Jean-Baptiste Lully). Georg Friedrich Händel (1685-1759) foi o “Caro Sassone” Hendel na sua curta passagem por Itália até se estabelecer em Londres em 1712 como George Frideric Handel.

O judeu Jacob Liebmann Beer (1791-1864) produziu óperas em alemão, italiano e francês assinando Giacomo Meyerbeer (o novo apelido vindo da conjunção com Meyer, o apelido materno do avô). Giuseppe Verdi (1813-1901), fervoroso nacionalista italiano, compôs “I masnadieri” (uma ópera baseada em Schiller) para Her Majesty’s Theatre em Londres, estreou óperas em Paris e São Petersburgo e compôs a “Aida” para a inauguração da Ópera do Khediva no Cairo.

Meyerbeer foi não só o inventor da Grande Ópera — sim, à grande e à francesa — como também o compositor operático de maior sucesso do seu tempo (fazendo jus ao provérbio inglês “nothing succeeds like success”). No entanto, o recrudescimento do antissemitismo na Europa na 2ª metade do século XIX — e o facto do sucesso meyerbeeriano estar ligado a um certo excesso, que passou de moda — explicam o gradual desaparecimento das suas óperas durante o século XX. Não se ouvem no São Carlos há quase um século! (Creio que a última ópera de Meyerbeer a ser cá cantada foi “Les Huguenots” em 1922.) Felizmente assiste-se a um renovado interesse pela sua obra. (A sua última ópera, “L’Africaine”, foi recentemente cantada e gravada na forma original, “Vasco de Gama”.)

Há boas gravações (antigas) de algumas óperas de Meyerbeer, principalmente das francesas; o que não havia era um recital de árias que cobrisse o espectro trilingue da sua produção, do Singspiel alemão à ópera italiana de coloratura, culminando na opéra comique e Grand Opéra francesas. O projeto de Diane Damrau para a Erato vem colmatar brilhantemente esta lacuna. Como globalizador europeu nato, Meyerbeer soube misturar os estilos e agradar a todos. Berlioz, doze anos mais novo, percebeu a raiz de tanta versatilidade: referindo-se ao rival, escreveu que “não só tinha a sorte de ter talento, mas também o talento para ter sorte”. É sabido que Damrau perdeu a facilidade estratosférica e está pronta para abordar um repertório mais dramático; felizmente o disco foi gravado no verão de 2015 quando ainda possuía a técnica para se desembaraçar com aprumo de todos os tipos de heroínas meyerbeerianas (bem acompanhada pelas intervenções de Charles Workman, Kate Aldrich e Laurent Naouri). Note-se que algumas árias são estreias mundiais (em gravação).

Cresci deleitado com a versão da ‘Ombra leggiera’ da Callas — a ária onde Dinorah dialoga e dança com a própria sombra. Confesso que a versão original (francesa), ‘Ombre légère’, da opéra comique “Le pardon de Ploërmel” (a penúltima ópera do compositor, 1859) é outra coisa, musicalmente muito mais interessante. Na ária de “L’Etoile du Nord” (1854) Damrau compete não com uma, mas com duas (!) flautas, enquanto na de “Il Crociato in Egitto” joga com a alternância de dinâmicas rápido-lento-rápido, contrastando a cantilena sofredora com os acentos marciais. Um único senão: alguns agudos soam farpados. Duas árias diferenciadas para Inès em “L’Africaine” provam o interesse de Meyerbeer pela história de Portugal. (Foi pena não ter continuado com o projeto de uma “Ines de Castro” iniciada em 1825.) Do repertório alemão saliento a ária de “Ein Feldlager in Schlesien” (1844) — a ópera composta para a reabertura da Hofoper (Unter den Linden) em Berlim, reconstruída após o incêndio no ano anterior.

Esta e a cavatina da “Emma di Resburgo” (1819) bastam para desfazer o boato de que Meyerbeer não era fadado para a melodia. É um prazer saudar o lançamento deste disco numa edição muito cuidada graças ao apoio do Palazzetto Bru Zane (a instituição responsável pela redescoberta de muito repertório francês de qualidade). É certamente um dos discos do ano.