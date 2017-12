Livros do Ano (artigo 10): Grandeza e Tragédia dos Romanov

Simon Sebag Montefiore publicou há anos uma grande biografia de Estaline, seguida de uma obra que se ocupa em particular da juventude do ditador soviético. Editadas em Portugal pela Alêtheia, ambas foram bastante elogiadas, em especial a primeira, onde aparecia um Estaline que, sem deixar de ser o monstro de paranóia e crueldade que de facto foi, era também um homem extremamente inteligente, lido, com inclinações artísticas, charmoso e sedutor quando queria. Em suma, alguém dotado de um conjunto de qualidades que o serviram bem na conquista e manutenção do poder. O ultimo dos Romanov, Nicolau II, foi exatamente o oposto. Fraco, ignorante, em geral bem intencionado (pese o antisemitismo e o belicismo trôpego que herdou), manipulado pela esposa e totalmente incapaz. Não terá sido por acaso que a monarquia chegou ao fim com ele, e ele com ela, acompanhado pelo resto da sua família.

Ao longo dos quatro séculos que durou, a dinastia Romanov teve personagens bastante capazes e fascinantes. Os dois nomes citados com mais frequência são Pedro, o Grande (1672-1725) e a Imperatriz Catarina (1729-1796). Mas vários outros czares tiveram qualidades substanciais, e mesmo que deploremos o conservadorismo de alguns deles (Alexandre III, por exemplo) um certo fascínio é inevitável. Num país que se habituou a ter um líder forte, o papel do czar era absolutamente central, e aquele verso de Camões sobre o rei fraco que faz fraca a forte gente aplicava-se em pleno.

Ainda hoje sobra muito dessa herança, à qual o empenhado leitor e conhecedor de Historia que é Vladimir Putin se molda deliberadamente. No final desta obra, Montefiore cita uma frase que o atual presidente russo terá dito a propósito dos "traidores" que foram Nicolau II e Mikhail Gorbachev. Traidores por terem desistido do poder, fraqueza que ele jamais cometerá. Se Putin disse realmente isso, o seu comportamento tem sido coerente, pois cada vez mais dá ideia que ele tem a intenção de se manter no poder até a morte, ainda que cumprindo algumas formalidades da democracia, aliás de modo cada vez menos convincente.

A realidade tem uma notória vocação para arranjar surpresas, e pode ser que isso também aconteça a Putin, com efeitos desagradáveis. Se for o caso, ele acabará por se assemelhar menos ao feroz e modernizador Pedro I (ou a Ivan o Terrível, um czar pre-Romanov que também consta tomar como modelo) do que a outros nomes menos gloriosos. Entretanto, o leitor português pode ferrar os dentes neste relato cheio de protagonistas memoráveis, por vezes sinistros mas invariavelmente interessantes, e sempre com algo da imensidão da Rússia.

Não é preciso ler Dostoievsky para perceber que da lama à grandeza pode ir só um instante. Talvez a melhor ilustração disso neste livro seja Rasputin, cuja carreira ultrapassa tudo aquilo que os geniais romancistas russos poderiam ter inventado. Da humilde origem camponesa e dos pequenos roubos e outros pecados da juventude, Rasputin passou a místico com relativa rapidez. Os trâmites da vida levaram a São Petersburgo, e ao fim de não muito tempo ele estava de conselheiro a membros da família real.

Quando chegou a I GUERRA MUNDIAL, o pais precisava de um guia mais experiente e sensato (alguém como o ex-primeiro ministro Sergei Witte, outro personagem incontornável do livro, infelizmente já muito doente na altura). Não houve tal sorte. Os desastres militares e a proximidade de Rasputin À IMPERATRIZ Alexandra, tão voluntariosa como equivocada, fizeram dele um bode expiatório ideal. Dois nobres decidiram tomar o assunto nas suas próprias mãos, mas o assassínio do monge debochado nada resolveu. Conforme nota Montefiore, o problema obviamente não era ele.