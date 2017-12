Governo recua na proibição de eventos em monumentos nacionais

Afinal, o novo regulamento sobre eventos em monumentos não vai proibir a utilização total de espaços como o Mosteiro dos Jerónimos ou o Mosteiro da Batalha, adianta o Expresso na edição deste sábado

Segundo o Expresso, o documento produzido pelo Ministério da Cultura continua a prever o aluguer de áreas específicas dentro de cada monumento Apenas no Panteão Nacional, em Lisboa, passará a ser proibido organizar jantares e eventos sociais.

O novo regulamento está pronto há um mês mas aguarda luz verde do ministro das Finanças para avançar.

No Mosteiro dos Jerónimos, por exemplo só poderão realizar-se cocktails no antigo refeitório e o valor do aluguer ficará fixado em 7500 euros, o mesmo que que estava tabelado antes da polémica com o jantar de encerramento do Web Summit.

Na Batalha, continuam a poder organizar-se jantares por 3 mil euros.

Leia mais na edição deste sábado do Expresso