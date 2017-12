Séries do novo ano (artigo 5). “Deep State” revela-nos os segredos do mundo

Podemos escapar ao nosso passado? Será que existem segundas oportunidades? O que escondem os que nos governam? É a perguntas como estas, às quais se somam muitas outras, que “Deep State” vai dar resposta, numa produção televisiva que quase decerto vai marcar o novo ano (ou não fosse o tema o lado mais escuro das políticas transnacionais). É exatamente a esse submundo que o título da série se refere — ‘deep state’ é o nome que se dá a um corpo de pessoas, normalmente membros influentes de agências governamentais ou militares, que podem estar envolvidos em manipulações secreta ou em políticas de controlo governamental — e é ao longo de oito episódios que tudo será descoberto.

Desenga-se quem achar que estaremos perante uma produção pesada, em que pouco de excitante acontece, porque a verdade é que haverá muita ação em “Deep State”. Numa narrativa centrada na vida de uma determinada personagem poderá haver lugar para algum drama (Max Easton é um ex-espião que volta ao ativo para vingar a morte do seu filho), mas também não faltará uma boa dose de acrobacias e perseguições. Easton estará no centro de uma guerra que envolve os serviços secretos e de uma conspiração que poderá disseminar o caos no Médio Oriente.

Este thriller de espionagem, “que explora um mundo no qual a guerra é a continuação do comércio e onde o dinheiro é conseguido através do caos”, centra a ação no presente para mostrar como vivemos numa realidade muito diferente da de há apenas alguns anos. Hoje “as pessoas estão mais cientes das notícias falsas e dos factos alternativos”, considera a produtora de televisão, e “a desconfiança nos governos e nos media cresce de dia para dia”. Separar a verdade da mentira não será tarefa fácil.

O ator britânico Mark Strong, conhecido pelos seus papéis em filmes de ação, interpreta agora Max Easton e é ele o protagonista de “Deep State”. Joe Dempsie — o inesquecível Chris Miles de “Skins” que entrou em “A Guerra dos Tronos” como Gendry” — é outro dos atores em destaque e é ele quem dá corpo ao jovem Harry Clarke, contracenando com Karima McAdams, no papel de Leyla Toumi.

“Deep State” é uma ideia original de Matthew Parkhill — que é também showrunner, argumentistas e realizador da série — e de Simon Maxwell, que é um dos responsáveis pelo guião ao lado Steve Thompson. Tom Nash e Khadija Alami são os produtores da série, que conta ainda com produção executiva de Hilary Bevan Jones e Alan Greenspan, assim como dos criadores desta primeira série da FOX Europe.