Livros do Ano (artigo 9): Extrair Ternura duma Pedra

Uma das melhores obras da literatura memorialística portuguesa, por um escritor que viveu tempos históricos especialmente turbulentos

“18 DE MARÇO DE 1900. Faz hoje anos que morreu António Nobre. Em pequeno ia com Eduardo Caminha enterrar os seus versos no jardim solitário do Palácio, e pedia, com os olhos límpidos e sôfregos, uma Bíblia para repousar a cabeça quando o levassem no caixão... Estou a vê-lo, com uma camisola de pescador, saltar pela janela da casa à beira rio, de Matosinhos, onde Alberto d'Oliveira já imperava, esse mesmo Alberto d'Oliveira, esperto e tão dominador, que, quando entrava em casa dos outros, começava por os convencer a desarrumar os móveis, para os arrumar de novo a seu modo...”.

Esta é uma de muitas vinhetas que aparecem nas “Memórias” de Raul Brandão, escritor sobre cujo nascimento passaram 150 anos em 2017. Brandão é um estilista extraordinário e um grande observador. Romântico no sentimento e realista na inteligência, viveu tempos especialmente conturbados, o que pode ter sido sorte ou azar, mas não há dúvida que acrescenta uma dimensão especial a esta obra. A par do interesse literário, que é grande, há um interesse histórico assinalável, mesmo quando a história desce à lenda, como às vezes acontece.

Entre o regicídio e a instituição da República, por exemplo, encontramos passagens assim: “Lá no alto, no friorento Palácio da Ajuda, entre gente caduca e algumas damas do passado, a rainha Maria Pia passa os dias e as noites, como uma figura de tragédia, a regar as flores dum tapete. Mataram-lhe o pai, o filho e o neto. Pior: envelheceu. Se pára de regar, conta: - Um… dois… três… - A quem se refere? Ao pai, ao rei, ao príncipe, todos assassinados? Senta-se à mesa e diz a figuras imaginárias ou aos fantasmas que se sentam a seu lado: - Come, Luís. Não queres deste prato, Carlos? – E lá torna a regar um dia, outro dia, sempre as flores que não reverdecem no mesmo tapete do seu quarto (…) A gente supõe que o passado saiu do sepulcro e teima em sorrir-nos, com dentes postiços e o cabelo pintado a escorrer amarelo”.

Escritores (Guerra Junqueiro, Fialho), políticos (Afonso Costa, António José de Almeida) e outras figuras, públicas e anónimas, enchem as páginas destas memórias, às vezes captados numa simples frase luminosa, numa lembrança ou num boato, outras vezes pintados com mais demora e simpatia. Como quer que seja, ninguém pode acusar Brandão, antigo militar oriundo de uma família de pescadores, de gastar palavras desnecessariamente. Os três volumes que a Quetzal aqui reuniu num só testemunham repetidamente a capacidade que ele tem de - para citar uma expressão sua - extrair ternura duma pedra. Ainda que a ternura venha em forma de graça. Muitos leitores que leram “Húmus”, “Os Pescadores” ou “As Ilhas Encantadas” não conheciam esta obra, que durante muito tempo foi difícil de encontrar nas livrarias. A lacuna fica agora preenchida.

“Sou um mero espectador da vida, que não tenta explicá-la. Não afirmo nem nego”, escreve Brandão. “Há muito que fujo de julgar os homens, e, a cada hora que passa, a vida me parece ou muito complicada e misteriosa ou muito simples e profunda. Não aprendo até morrer – desaprendo até morrer”. Um pensamento que além de belo é reconfortante, como os encontramos neste livro.