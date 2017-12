Discos do ano (artigo 10): Porque é que demoraste tanto, Murphy?

Ninguém esperava que ele voltasse depois de uma despedida tão épica e perfeita - houve músicos amigos em palco, balões brancos e lágrimas no final - mas a verdade é que ele voltou. E voltou com um álbum que só nos apetece perguntar - “porque é que demoraste tanto tempo, Murphy?”. Precisávamos de LCD Soundsystem há muito tempo. Precisávamos deles para nos trazer o mundo aos caídos e, em canções que sempre se quiseram eficazes, endireitá-lo. Precisávamos deles para relativizar as nossas ansiedades - e também e sobretudo as nossas glórias. “Houve momentos de afirmação no teu passado que não podes repetir”, canta James Murphy em “Emotional Haircut”, uma das canções do novo álbum, “American Dream”.

Apesar de tudo, Murphy fala aí mais para si próprio do que para qualquer um de nós. Ele sabia, antes de regressar do silêncio de seis anos e meio, que não podia ambicionar a grandiosidade dos seus três álbuns anteriores - até porque muito do que aí havia eram profecias e elas, mal ou bem e para mal ou bem dos nossos pecados e dos dele, cumpriram-se. Ele sabia que não podia chegar agora ao pé de nós, do alto seus 47 anos bem vividos e confessar dores do coração e da criação com frases históricas como “os LCD são uma banda sobre uma banda a fazer música sobre fazer música”. Assim, James Murphy deu-nos “American Dream”, um álbum que já nada antecipa, antes nos traz o passado em retalhos. O passado da banda, que é também o nosso passado e do Murphy. Nunca soube tão bem olhar para trás.

“American Dream” tem memórias de amigos queridos, partidos, e memórias de amigos idos mas por outras razões. Tem “Black Screen”, interpretada como uma homenagem a David Bowie, um dos maiores responsáveis pelo regresso de Murphy ao lugar de onde nunca deveria ter saído (a música) e cuja partida, como o título da canção sugere, continua a assemelhar-se à interrupção repentina de uma emissão de televisão - com o ecrã a cobrir-se de um negro granulado - que continuamos à espera que recomece. Tem “How do you Sleep”, título de canção convertida em pergunta dirigida a um antigo amigo que há quem diga ser Tim Goldsworthy, com quem James Murphy fundou em 2001 a sua editora, DFA Records (assuntos relacionados com dinheiro afastaram os dois a dada altura). E tem “Oh Baby”, faixa inaugural que lembra “Dream Baby Dream”, dos Suicide, e em que Murphy espreme o coração sobre os despojos de alguém que partiu e não se sabe se voltará.

Acresce dizer que a vida dos últimos anos não parece ter sido generosa para com James Murphy - ainda que tenha estado ocupado com atividades para as quais sempre quis ter mais tempo mesmo quando a música era a sua principal ocupação, como abrir um bar de vinhos. O envelhecimento continua a apoquentá-lo, como percebemos em “Tonite”, espécie de sequela da épica “Losing my Edge”, embora se note agora uma certa dose de resignação. Ou frustração. “Não tenho mais nada a dizer / E já não sou perigoso / da mesma forma que costumava ser antes / Já sou demasiado velho para isso”, canta Murphy em “Change yr mind”. As palavras preocupam-nos, mas depois lembramo-nos que com 20 e 30 anos Murphy já se sentia demasiado velho para fazer o que quer que seja e ficamos mais descansados. Sabemos que ele vai continuar.