Séries do novo ano (artigo 4). No futuro já não se morre (mas só os ricos)

O romance cyberpunk noir de Richard K. Morgan é o ponto de partida para “Altered Carbon”, a versão televisiva do livro homónimo que transportará os telespectadores para uma “história de homicídio, amor, sexo e traição que se passa no futuro, a 300 anos do presente”. Nada do que hoje conhecemos se mantém e até o conceito de vida já se alterou. O aparecimento de uma nova tecnologia onde a consciência pode ser digitalizada veio revolucionar a Humanidade e agora já é possível trocar de corpo. A morte já não é permanente, mas isso não está ao alcance de todos.

Neste futuro distópico imaginado por Richard K. Morgan, é preciso ter dinheiro para garantir o acesso a este chip especial (apelidado ‘stack’), pelo que só aos mais ricos está garantida a imortalidade. Os outros, menos afortunados, terão de depender do governo para saberem a sua sorte. Será que a mudança de ‘sleeve’ pode estar ao alcance de todos?

Até ao momento, são poucas as informações sobre o rumo da trama — o Expresso ainda não teve acesso aos episódios —, mas os atores já levantaram a ponta do véu sobre a produção, que se julga estar entre as mais caras de sempre da Netflix. O ator sueco Joel Kinnaman, que encarnou o protagonista Takashi Kovacs nesta primeira temporada, falou à imprensa sobre “Altered Carbon” e admitiu que não foi fácil perceber a temática da série, que transcende a vida como a conhecemos. “A humanidade está ligada à mortalidade; Com a imortalidade, perdemos nossa humanidade”, expressou Kinnaman.

Além de Joel Kinnaman, o elenco conta também com Will Yun Lee (do filme “Wolverine”), Antonio Marziale (da série “Sobrenatural”), Chris Conner (da série “Colony”), Martha Higareda ( da série “Mágoas de Grandeza”), Dichen Lachman (da série “Supergirl”) e Renée Elise Goldsberry (da série “The Good Wife”), entre outros.

Miguel Sapchnik (que já realizou vários episódios de “A Guerra dos Tronos”, incluindo o épico ‘A Batalha dos Bastardos’) será o responsável pela realização do primeiro episódio, integrando uma equipa de nomes grandes da realização televisiva. A Uta Briesewitz, Peter Hoar e Nick Hurran (que realizam dois episódios cada) juntam-se ainda Andy Goddard e Alex Graves (com um episódio). Laeta Kalogrid, que escreveu o argumento com David H. Goodman a partir do romance assinado por Richard Morgan, é a showrunner da série e a estreia está marcada para 2 de fevereiro no Netflix. “Altered Carbon” deverá ser classificada como uma série para maiores de idade.