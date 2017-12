Livros do Ano (artigo 8): Ver a Rússia em Pensamento

Uma antologia essencial para compreender as eternas interrogações de um país enorme sobre si mesmo

Foi um britânico, John Kenneth Galbraith, quem disse que as ideias são mais influentes do que julgamos. Podia ter sido um russo. Se há coisa que esta antologia demonstra, é a capacidade de o pensamento politico definir, e nalguns casos antecipar, a realidade social de um país. Nikolai Chenichevskii foi o modelo pessoal de muitos revolucionários, incluindo Lenine. Alexander Herzen influenciou decisivamente a historia do socialismo.

Sobre o papel de intelectuais como Trotsky, Lenine e, sim, Estaline, não é preciso falar. Após o triunfo dos bolcheviques e a criação da URSS, sucessivos lideres soviéticos mantiveram a tradição de publicar muitos volumes de obra teórica, talvez nem sempre escrita por eles. Mesmo hoje, um filósofo como Aleksandr Duguin, defensor do eurasismo e do conservadorismo, é tido como próximo de Putin. O próprio Putin aparece nesta antologia, embora José Milhazes tenha sugerido ao Expresso que ele é menos um pensador sincero do que um oportunista. "Já conheci muitos Putins ao longo de 17 anos. O pensamento dele evoluiu bastante", diz com certo grau de eufemismo.

Entre os textos de Putin aqui recolhidos consta o famoso discurso de 18 de marco de 2014, pronunciado apos a anexação da Crimeia, bem como um anterior feito na conferência de Munique em 2007. Enquanto neste último Putin deplora o modo como as atividades dos Estados Unidos geram insegurança internacional ("ninguém se pode esconder detrás do Direito Internacional como atrás de um muro de pedra"), no outro apresenta um conjunto de argumentos históricos, étnicos e políticos para justificar a anexação, concluindo: "Vocês sabem que eu simplesmente não posso imaginar-nos a ir a Sebastopol (onde fica a base naval russa na Crimeia) visitar marinheiros da NATO. A propósito, são, na maioria, excelentes rapazes, mas é melhor que eles venham como nossos hospedes do que nós irmos ter com eles".

A questão das relações e modo de convivência com a Europa é das mais antigas na Rússia: talvez a mais antiga. Nacionalismo e religião, viragem para fora ou para dentro, imitação ou rejeição de modelos externos... Já no século XVI Filofei de Pskov defendia o estabelecimento da Terceira Roma como a missão histórica da Rússia. Mais tarde as reformas de Pedro, o Grande, dividiram o país, e no século XIX a polémica entre eslavófilos e ocidentalistas ficou ao rubro.

No livro estão representados autores de ambos os lados. Entre os ocidentalizantes, Milhazes destaca o nome de Piotr Chaadaev, autor de uma Carta Filosófica que o levou a ser declarado louco, por criticar a Rússia e em particular o czar. Outros pensadores nesse capitulo discutem a "ideia russa" e o eventual papel condutor da nobreza. Embora Lenine tenha promovido a eliminação gradual da aristocracia russa - tarefa que seria completada por Estaline - não vem a despropósito notar a sua origem nobre.

"A Rússia é um país onde o intelectual não é apenas um intelectual", explica Milhazes. "Os intelectuais são uma espécie de gurus da sociedade. Todos os escritores russos, além de produzirem obras literárias, participaram nas discussões sobre o futuro da sociedade. Dantes faziam-no em revistas literárias, hoje nas redes sociais. Este é um pais gigante e cheio de potencialidades, muitas das quais não realizadas". Ele e o seu co-autor, o investigador João Domingues, começaram com uma lista de mais de noventa pensadores e acabaram por conseguir reduzi-la a trinta. Tolstoi e Dostoievsky encontram-se presentes, o primeiro com um texto de 1905 sobre a derrota russa na guerra com o Japão, que gerou interrogações profundas sobre o destino do país.

Reconhecendo que a ausência de mulheres entre os autores é uma lacuna importante, Milhazes diz que se tivessem possibilidade ele e Domingues fariam um segundo volume. Mesmo com todas as limitações, esta obra, que arranca com as crónicas medievais de Nestor e fecha com Mikhail Gorbachov, é um instrumento bem vindo para nos ajudar a entender um país que nunca deixa de inquietar a Europa nem de se inquietar com ela, e cujo mistério poderá ter a ver, antes de mais, com o facto elementar de ser extremamente diverso.