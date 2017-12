Discos do ano (artigo 9): É tão injusto ter um coração que continua a bater

Existem canções que merecem sobretudo ser ouvidas ocasionalmente quando já quase nos esquecemos delas. Existem outras que sabemos que nos dão a mão quando o sono tarda. E depois existem aquelas especiais, sem definição ou momentos precisos, onde cabem as de Angel Olsen. “Phases”, disco saído este ano, é ela a provar outra vez que sabe mesmo de que matéria somos feitos.

O álbum junta num só espaço canções de amor que acabaram de fora dos outros discos - inclui demos, covers e b-sides. Retrata a evolução da carreira de Olsen ao longo dos anos enquanto cantora e compositora e aqui fazem-se revelações porque ouvimos vozes diferentes de discos como “MY WOMAN”: mais aguda em “Sans”, o quinto tema de “Phases”; muito mais grave (quase irreconhecível) em “California”, a sétima; mais melodiosa e arrastada em “May As Well”, canção de 2013 que ela aqui recupera e que nos faz recuar até aos anos 50 do jazz norte-americano.

As letras contam-nos histórias diferentes e são paradoxais - frágeis mas inquebráveis. É que aqui cabem as injustiças de um coração que bate por alguém que desaparece - "Se realmente me amas, não há como dizê-lo / Estou sempre a chegar quando tu dizes adeus" ("May As Well"). E entendemos a amplitude dos batimentos cardíacos de Angel Olsen: ela canta que algumas paixões devem ser arquivadas porque só existem na nossa memória (“Um amor nunca concretizado é ainda assim meu / Mesmo que só seja real na minha cabeça”, ouvimos em “Fly On Your Wall”); ela acredita que há paixões que não podem ser aceites porque não as conseguimos entender (“Este sentimento está profundamente enterrado em mim / E quem sabe o que significa sentir assim? / Está tão enterrado”, confessa-se em “California”); e depois há outras paixões que não conseguimos esquecer e que se tornam uma tragédia (“Todo este tempo tentei ser inteligente / Não sabia que te iria amar para sempre / Todas as lágrimas que verti à procura de um sentido / É tão injusto ter um coração que continua a bater”, escutamos em “How Many Disasters”).



Em adolescente, Olsen queria ser tudo: dançarina, atriz e uma estrela pop. Começou a cantar em pequena quando não conseguia dormir e acabava por acordar os pais. Na escola fingia que era uma cantora como Whitney Houston porque era um ídolo para Olsen. Só uns anos mais tarde, quando cresceu e se tornou mais fechada, como contou em entrevista à "Spin", é que essa ambição pop desapareceu para dar lugar ao punk e ao rock. Decidiu aprender a tocar piano e guitarra. Começou assim a carreira de Olsen no mundo da música. As letras, que a diferenciam de outros artistas da mesma geração, vêm do coração: “Tento escrever sobre as lutas que todos temos e sobre as ideias que temos das pessoas. Estamos a ver o que queremos ou aquilo que vemos é mesmo verdadeiro?”.