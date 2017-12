Séries do novo ano (artigo 3). “Genius”, o novo retrato cubista de Pablo Picasso

Criada por Kenneth Biller e Noah Pink e produzida por Brian Grazer e Ron Howard, “Genius” quer continuar a contar a história dos maiores génios da nossa história e a figura da segunda temporada da série biográfica da National Geographic já foi escolhida. Depois de Albert Einstein — do qual ficámos a conhecer não só as suas realizações profissionais como cientista brilhante como também a sua complexa teia de relações amorosas e pessoais —, será Pablo Picasso o novo retratado da produção documental.

Antonio Banderas dará vida ao pintor Pablo Picasso, mas o desafio é grande até para um reconhecido ator como este, que partilha parte da sua história com a do génio do cubismo. “A história da vida de Pablo Picasso há muito tempo que me fascina, e tenho muito respeito pelo homem, que também vem do meu local de nascimento, Málaga”, expressou Antonio Banderas numa declaração oficial a propósito do anúncio da sua participação na série. “Estou animado para trabalhar com NatGeo, Brian [Grazer], Ron [Howard], Ken [Biller] e a restante equipa de ‘Genius’ para contar uma história autêntica de um dos pintores mais inovadores do mundo.”

A época em que Picasso residiu em Paris deverá ser um dos tempos mais explorados em “Genius”, uma vez que foi nesta época que o pintor malaguenho se encontrou com figuras de renome como Ernest Hemingway, Henri Matisse, Coco Chanel, Gertrude Stein, Georges Braque ou Jean Cocteau.

A primeira temporada de “Genius”, protagonizada por Geoffrey Rush, foi vista por 45 milhões de pessoas e conquistou também a crítica (foi nomeada para 10 Emmys e o seu protagonista pode ganhar um Golden Globe já no início do ano). A série da National Geographic e da Fox 21 Television Studios regressa à antena do National Geographic no segundo trimestre do ano, com a estreia dos novos capítulos a ser esperada para abril.