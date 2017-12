Discos do ano (artigo 8): “O mundo esteve prestes a acabar mas o céu estava azul”

“O mundo esteve prestes a acabar mas o céu estava azul”, começa por dizer-nos Colleen em “Winter Dawn”, já depois de uma espécie de breve prelúdio que por alguma razão - não é nada óbvio e é completamente discutível - nos faz pensar nas paisagens aquáticas de “Another Green World”, de Brian Eno. A frase, de resto, capta na perfeição o espírito - e a matéria - do álbum editado pela artista francesa este ano. Escrito na ressaca dos atentados de Paris de dezembro de 2015 e durante a doença de um familiar seu, “A Flame my Love, a Frequency” procura de alguma forma organizar o caos e refazer certezas. O que é que resta em nós depois da morte dos que mais amamos?

Colleen estava em Paris no dia em que se deram os ataques terroristas na capital francesa - na sala de espetáculos Le Bataclan, à porta de cafés e restaurantes e nas imediações do Stade de France, no bairro de Saint Denis. Viajara de San Sebastian, pequena cidade costeira no norte de Espanha, na Comunidade Autónoma do País Basco, onde vive há alguns anos, para França, onde nasceu em 1976 e onde vivem pais e avós, para visitar o tal familiar que estava doente. Depois de o fazer, decidiu passar uns dias em Paris. Precisava de arranjar a sua viola de gamba, instrumento que já a acompanhava há algum tempo e achou que seria uma boa altura para o fazer.

Escapou à tragédia e aos estilhaços mas não à memória desta - e a muitas das suas consequências. “Nesse dia, não dormi nada. Depois de alguma hesitação, lá decidi apanhar um comboio de volta para Espanha. Não conseguia acreditar que tudo aquilo tinha acontecido precisamente no dia em que eu estava em Paris. Passei os dias e semanas seguintes a tentar organizar as ideias. Tudo isso, mais a doença dessa pessoa da minha família, fez com que nos dias e meses seguintes eu só conseguisse pensar na morte – na minha própria morte, na morte das pessoas que eu amo e na morte de todas as pessoas que eu não conheço”, confessava a artista francesa num texto publicado no blogue que mantém há algum tempo.

Mas não foi só a morte que abalou Collen e abalou por arrasto a sua música. Um encontro fortuito e feliz com um sintetizador, no estúdio de um amigo produtor e compositor, em Filadélfia, fê-la abandonar a viola de gamba, instrumento renascentista e barroco surgido em Espanha pela primeira fez em finais do século XVI, que se tornou nuclear em alguns dos seus álbuns anteriores, como “Captain of None” e “Les Ondes Silencieuses” - a capa deste mostra-nos aliás uma mulher, Colleen ou não Colleen, virada de costas e com a viola entre os braços, sentada em cima de um tronco no meio de uma floresta com borboletas em voos brandos.

“A Flame my Love, a Frequency” é um álbum que se faz de pequenas coisas, minimalismos e pequenas e espaçadas revelações, sem nunca se revelar frágil ou vago. É o minimalismo dos sons que os sintetizadores devolvem e da voz de Colleen, que vai brotando lentamente por entre as pausas dos longos silêncios. “No momento derradeiro, eu hei de chamar-te”, despede-se a artista francesa em “A Flamy my Love, a Frequency”, último tema do álbum, e nós agradecemos-lhe por dizer assim, breve e certa, aquilo que possivelmente nos levaria uma vida a perceber e outra a exprimir. Já em “Stars vs Creatures”, Colleen declara que as “estrelas vão ter a última palavra” e é aí que percebemos que ela cumpriu a missão para a qual fora empurrada - aceitar a morte.