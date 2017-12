Séries do novo ano (artigo 2). Sobreviver a todo o custo em “The Terror”

Este é o retrato de uma prova de vida, de uma luta constante pela sobrevivência em que tudo pode correr mal e no qual o bater do coração é a única ligação que lhes resta a este mundo. “The Terror”, que relata uma perigosa viagem em território inexplorado — em causa está uma tripulação “em busca da passagem do Noroeste” —, apresenta ao público um grupo de homens “cercados por condições extremas, a lidar com recursos limitados, falta de esperança e medo do desconhecido”. Baseada em factos verídicos, a série mostra como estes exploradores enfrentaram o desafio de uma vida, mesmo que estivessem “enregelados, presos e isolados nos confins da terra”.

De acordo com os showrunners David Kajganich e Soo Hugh, em declarações enviadas ao Expresso, a nova série do AMC “é uma combinação extraordinária de factos históricos fascinantes, personagens complexos e imperfeitos, o espírito inextinguível do ser humano, o terror e a promessa de um mundo desconhecido”. Kajganich e Hugh assumem ainda a produção executiva com Ridley Scott, naquela que será uma das grandes apostas do canal para o novo ano.

Do elenco da série fazem parte alguns dos maiores nomes da televisão e o leque de atores e encabeçado por Jared Harris (de “The Crown” e “Mad Men”), que dá agora corpo ao capitão Francis Crozier. Tobias Menzies (de “Outlander”) interpreta o capitão James Fitzjames, ao passo que Ciarán Hinds (de “A Guerra dos Tronos”) da vida a Sir John Franklin. Paul Ready, Adam Nagaitis, Nive Nielsen, Ian Hart e Tristan Gravelle completam o elenco.

Filmada em Budapeste, “The Terror” é uma co-produção da Scott Free com a Emjag Productions e da Entertainment 360, numa parceria com os AMC Studios. A data de estreia da produção europeia, composta por 10 episódios, ainda não foi revelada mas acontecerá ainda durante o primeiro semestre de 2018.