Livros do Ano (artigo 6): O princípio da viagem

Um belo livro de fragmentos inspirados por extensas leituras e trânsitos no mundo. Para desfrutar

"Quando viramos uma página, descobrimos que há muito mais para ler". Esta frase, que serve a Afonso Cruz para comparar a condição do viajante à do leitor - ambos só começam a perceber a dimensão da sua ignorância quando iniciam a viagem - podia ter sido a epígrafe de Jalan Jalan.

Com mais de seiscentas páginas que recolhem pequenos textos em torno do tema viagem, muitos anteriormente publicados na imprensa, o livro é um dos objetos editoriais mais sedutores de 2017. Não só pelo formato em fragmentos, pelas fotografias, pela bela capa ou até por uma certa imagem de disponibilidade do autor. O importante é a inteligência, bem como a cultura e a ampla experiência de viajante, que foi em simultâneo uma experiência de leitor, desde o início.

Como muitos de nós, Afonso Cruz começou a viajar na adolescência, com os pais. Seguiram-se viagens com amigos, e as 23 anos fez a sua primeira grande excursão sozinho, a Bolívia. Nunca mais parou. Filho e neto de fotógrafos, curiosamente nessa altura não levava máquina, o que o obrigava a absorver mais intensamente os lugares. Só anos depois, quando os telemóveis começaram a ter câmaras de certa qualidade, é que começou a tirar fotografias. A partir dai viria a regressar às velhas máquinas da família. Como quase todas as viagens, portanto, essa terminou com um regresso.

A ideia de viagem circular alimenta Jalan Jalan. O titulo, conforme ele explica num dos fragmentos, significa 'passear' em indonésio. É uma boa metáfora para o texto, mas também para o modo como o leitor, em princípio, o usará. Jalan Jalan não se destina a ser lido de uma vez. Não poucos dos textos contêm pensamentos que exigem pausa e meditação. Não raro, citam pensamentos de filósofos antigos que o autor lê há décadas. Ele gosta dessa filosofia, segundo nos explicou, porque aspira a uma explicação geral do mundo. Platão, Plotino e Nicolau de Cusa são dois nomes que refere.

Afonso Cruz chegou à literatura relativamente tarde (embora sempre tenha escrito, ressalva). Começou por ser artista gráfico, atividade que ainda mantêm como ilustrador dos seus próprios livros infantis. Tendo passado anos a viajar pela viagem – hoje fá-lo sobretudo em trabalho - adquiriu um capital de vivências extremamente diversas. Em Jalan Jalan encontramos desde aforismos a cenas e histórias completas, passando por explicações, dissertações e outras coisas. Nas mãos de um escritor com menos bom gosto, ou com maior tendência para o lugar comum, os riscos seriam óbvios. Nas dele, o esforço resulta bem.

Uma passagem ao acaso, extraída de um texto intitulado Ecce Homo, que toma como ponto de partida aquela primeira viagem à Bolívia: "Se há quem ache os índios pouco cultos ou inteligentes, fiquem essas pessoas sabendo que eles pensam o mesmo delas. Para eles, que não sabem atravessar uma estrada, nós não sabemos dar dois passos na selva sem sermos atropelados por uma anta ou comidos por formigas. As perspectivas com que vemos as coisas são uns óculos mágicos que tornam o certo em errado, o errado em certo. Nós chamamo-los primitivos ou selvagens, eles chamam-nos mentirosos ou ignorantes.

De um modo geral, ingénuo, perverso ou inocente, tentamos que qualquer periferia e diversidade passe a fazer parte da normalidade, da homogeneidade, do comum, do universal. Deus foi uma boa maneira de difundir o conceito, fazer com que a moral de um povo ou de uma pessoa fosse a moral do mundo inteiro".