Discos do ano (artigo 7): rascunho, vácuo, destino, serra, ilusão, viagem, ínfimo, mundo, geração (o mundo é onde quisermos)

Há uma cena no filme “La Vie d'Adèle” em que Adèle dança ao som de Lykke Li de uma forma tão perfeita que é impossível não nos comovermos: o corpo movimenta-se para a esquerda e para a direita em passo calmo, as mãos rodopiam graciosamente, colam-se ao rosto a apontar para o chão quando o ritmo é mais lento, esticam-se no ar quando o ritmo acelera e os olhos fecham-se e ela dá voltas embaladas no som e nós somos envolvidos por aquela dança que não é exclusiva das canções de Lykke Li porque temos a certeza de que dançaremos assim ao ouvir “Antwerpen”, o novo disco da portuguesa Surma, alterego que pertence à “one-woman-band” Débora Umbelino, 22 anos. E viajaremos para longe, porque esta música é do mundo - e o mundo é onde quisermos.

Não há como etiquetar este género musical e nem ela gosta de o fazer. Haveremos de ter interpretações diferentes sobre o estilo de Surma - pode ser eletrónico, post-rock, lo-fi. E se ouvirmos com atenção, percebemos que os blues e o jazz também habitam aqui. Os sintetizadores e os loops deixam-nos a flutuar numa atmosfera que não sabemos se realmente existe e depois ouvimos as cordas da guitarra e do baixo, elementos fundamentais para entrarmos neste espaço delicado e infinito. E depois ouvimos (de vez em quando) a voz suave e sensível, quase murmurada, que nos certifica de que estamos num sítio fora do nosso tempo mas que é o certo.



É um álbum de quarto - como disse numa entrevista ao Jornal de Leiria -, feito em Portugal e com inspiração escandinava. Fechamos os olhos em “Plass”, que significa “vácuo”, e ocupamo-nos com a delicadeza da voz de Surma e com aquelas cordas lentas, acolhedoras. E depois passamos para “Hemma”, canção minimalista e talvez a mais pop do disco, que nos faz mexer em slow motion numa noite que não peça muitas camadas de roupa. “Hemma” não tem tradução mas tem significado porque é o nome da avó de Surma, que representa uma grande influência no trabalho da cantora.

Ela, que produz batidas feitas de canetas a baterem na mesa e castanholas a caírem, inspira-se no “silêncio das coisas" e no mundo que lhe vai sendo mostrado. É Surma porque viu um documentário na Discovery Channel sobre tribos indígenas na Etiópia e ouviu aquele nome e ficou impressionada com a forma como a tribo vivia porque não pensa no futuro - uma espécie de carpe diem, o estilo de vida da cantora. E é “Antwerpen” porque foi em Antuérpia que há uns anos gravou o videoclipe do single “Maasay” e foi uma das cidades onde se sentiu melhor até hoje.



A miúda que tem como influência a sua família, St. Vincent e os países nórdicos (não sabe explicar o porquê desta obsessão mas gosta muito da cultura deles e em criança ficou fascinada pelas imagens que viu da Islândia) quer experimentar mais nos próximos discos. Está a tentar novas sonoridades - para que continuemos a dançar como a Adèle, certamente.



Surma explicou, em entrevista à Glass Journal, o significado de cada nome das canções de “Antwerpen”:

Rascunho [“Drög”];

Vácuo [“Plass”];

Hemma

Destino [“Kismet”];

Serra [“Saag”];

Ilusão [“Miratge”];

Viagem [“Voyager”];

Ínfimo [“Begrenset”];

Mundo [“Nyika”];

Geração [“Uppruni”]