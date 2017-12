Séries do novo ano (artigo 1). A morte de Gianni Versace revela-se em “American Crime Story”

Depois de uma primeira temporada que explorou o caso de O.J. Simpson, a segunda temporada de “American Crime Story” conta a história do assassínio do estilista Gianni Versace, cometido pelo serial killer Andrew Cunanan. Criada com base no livro de Maureen Orth, “Vulgar Favors: Andrew Cunanan, Gianni Versace, and the Largest Failed Manhunt in US History”, esta uma das novas apostas da FOX para o novo ano e promete colar os telespectadores ao ecrã. A promessa não é pequena e o canal prime mostrar “tudo o que envolveu a morte do estilista”.

O estilista Gianni Versace foi assassinado junto à sua mansão de Miami Beach, na Florida, em julho de 1997, sem que nunca tivessem sido descobertas as reais motivações do assassino. Andrew Cunanan matou pelo menos outras cinco pessoas em apenas três meses e nunca se conseguiu estabelecer qualquer ligação entre todas as vítimas ou entre Versace e Cunanan, que se suicidou oito dias depois do crime, utilizando a mesma arma de outros crimes.

A liderar o elenco está Penélope Cruz, no papel da irmã Donatella Versace, à qual se junta Darren Criss — que interpreta o assassino Andrew Cunanan —, Édgar Ramírez como Gianni Versace e Ricky Martin como Antonio D’Amico, o seu namorado de Versace. Numa fase inicial, Lady Gaga ainda foi apontada para a interpretação de Donatella (era essa a vontade do produtor executivo Ryan Murphy de “American Horror Story: Hotel”), mas a cantora e atriz acabou por ficar fora da produção.

“American Crime Story: O Assassinato de Versace” é composta por 10 episódios e a estreia está marcada para dia 25 de janeiro, na FOX. O FX, responsável pela produção, já encomendou duas novas temporadas de “American Crime Story”, mas ainda não existe qualquer confirmação sobre quais os casos a explorar.