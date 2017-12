O início da carreira de Dr. Phill conta-se aqui

“Bull” está de regresso, para mostrar o quotidiano do psicólogo Jason Bull. A segunda temporada da série, inspirada no mundialmente famoso Phill McGraw, tem estreia marcada para terça-feira na FOX Life

FOTOS CBS Broadcasting, Inc.

Hoje, Michael Weatherly parece estar mais confortável com o papel e com a decisão que tomou, mas não era exatamente assim que se sentia na altura em que recebeu o primeiro guião. Depois de 13 anos em “NCIS: Investigação Criminal” e de outros dois em “Anjo Negro”, o ator sentia que precisava de descansar, que já era demasiado tempo a gravar séries com episódios de uma hora. No entanto, estava longe de imaginar que em breve estaria a interpretar um novo papel.

A culpa foi de Paul Attanasio e de Phil McGraw (o famoso “Dr. Phil” da SIC Mulher), que propuseram à CBS uma série fora do comum. “Bull”, centrada no dr. Jason Bull, é inspirada no início da carreira do próprio Phil McGraw, que havia de entrar em produção com Michael Weatherly como protagonista. O que o atraiu na personagem do dr. Jason Bull foi o seu controlo, que “projetava um intelecto calmo e discreto”, mas já se fazia adivinhar que “por baixo disso havia um mundo cheio de contradições e de paradoxos”.

“À medida que a série avança, todos nós vamos descobrindo algumas dessas coisas”, conta Weatherly em declarações enviadas ao Expresso. Quem já viu os 23 episódios da primeira temporada sabe que Jason Bull vai mudando com o passar do tempo e que esta personagem é tudo menos estática, mas Weatherly desconfiou desde o início que a sua personagem seria assim. Bastava olhar para a história do homem em que ela se baseava.

Mundialmente famoso, McGraw foi o fundador de uma das empresas de consultoria mais conhecidas de sempre — a Courtroom Sciences, através da qual conheceu Oprah Winfrey, que o levou ao estrelato — e rapidamente se tornou um dos rostos mais famosos da televisão norte-americana. Jason Bull segue pelo mesmo caminho e em “Bull” é possível conhecer as suas estratégias de defesa, cruzando vários saberes em cada caso em julgamento. Para identificar padrões de comportamento, preconceitos e pensamentos do júri, dos advogados, das testemunhas e da acusação, o psicólogo pega nos seus conhecimentos e junta-lhes uma grande dose de intuição, assim como dados de alta tecnologia.

O sucesso não se cingiu à personagem, e a série foi renovada para uma segunda temporada. “Quando começámos a fazer ‘Bull’, eu já estava à espera que o público estabelecesse uma ligação com as personagens”, admite Michael Weatherly, ressalvando que isso não o fez sentir-se menos entusiasmado com os bons resultados da produção. “Claro que é muito gratificante fazer parte de um programa que as pessoas entendem e sobre o qual querem saber mais.” Para o protagonista, a série “é sobre tentar perceber qual a razão pela qual as pessoas fazem determinada coisa: porque votam de determinada forma, mesmo que seja para [elegerem] um Presidente, que tipo de pasta de dentes vão comprar ou o que as leva a considerarem alguém culpado ou inocente num tribunal de júri”.

A intuição de Bull não basta, e parte do segredo para o sucesso está na sua equipa de elite, capaz de criar uma estratégia vencedora. Da equipa de peritos, que o ajuda a construir narrativas de sucesso, fazem parte experts como o advogado Benny Colón (Freddy Rodríguez) — que trabalha no lado da defesa nos julgamentos na empresa —, a neurolinguista do Departamento de Segurança Nacional Marissa Morgan (Geneva Carr), o antigo agente da polícia Danny James (Jaime Lee Kirchner), que tem a cargo as investigações por conta própria, a hacker Cable McCrory (Annabelle Attanasio), que trata da inteligência cibernética, e ainda um estilista, Chunk Palmer (Chris Jackson), que trabalha a aparência dos clientes. Agora haverá novos casos para resolver.

Segundo Weatherly, os primeiros episódios serviram também para dar a conhecer a dinâmica aos telespectadores, pelo que “é na segunda temporada que os pneus vão pisar o alcatrão”. É tempo de acelerar na narrativa, uma vez que “a série está apenas a começar”. Agora será altura de Bull se mostrar “mais interessado na sua intuição e em confiar nos seus instintos, apresentando-se menos dependente da tecnologia e dos gadgets”, avança o ator, justificando que a sua personagem considera “que isso tem tido muito ênfase e que é necessário chegar ao coração de cada caso”. Para complicar o cenário, Bull terá de lidar com uma dose maior de pressão, tanto a nível financeiro como pessoal, pelo que é possível que se conheça uma nova faceta do dr. Jason Bull nesta temporada. “Acho que ele é um barril de pólvora, e estou ansioso para vê-lo explodir”, admite Weatherly.

“Bull”, que chegou a Portugal através da FOX, muda agora de canal e será apresentada na FOX Life. A segunda temporada da criação televisiva de Paul Attanasio e de Phil McGraw tem estreia marcada para terça-feira, pelas 22h20, horário que manterá nas semanas seguintes para a emissão dos 22 episódios já gravados. Os bons resultados da série nos Estados Unidos indicam que a CBS poderá estar interessada em prolongar a vida da produção e encomendar novos episódios, mas ainda nada foi confirmado pelos responsáveis de “Bull”.