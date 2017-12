Discos do ano (artigo 6): aceitemos o fracasso

Não é fácil acompanhar a mente de Ariel Pink porque ele tem uma filosofia de vida muito singular - diz que está cansado de ser o artista que é mas não consegue mudar e diz que a fama é um estado de espírito e não a acha preciosa mas agradece as raparigas que o reconhecimento lhe trouxe (agora estica o peito e anda com a guitarra na mão nos bares para impressioná-las porque diz que as miúdas gostam de músicos). Mas é esta mente irreverente e despreocupada com a crítica que o faz criar discos em que o que importa não é o que quer transmitir - porque, muitas vezes, nem ele sabe - mas o que as pessoas sentem.

Sentimo-nos certamente etéreos numa final de tarde e com uma cerveja na mão em “Dedicated To Bobby Jameson”, disco em que o cantor de Los Angeles fala sobre tudo (mesmo tudo) o que lhe passa pela cabeça: uma patrulha da morte que nos procura a todos (“Death Patrol”), um Pai Natal que se despe e cozinha bacon e o tempo de morrer que tem de chegar porque não existe futuro nem presente, apenas dor (“Time To Live”). E também há a escuridão e o amor, embora Ariel não acredite nele - diz que é apenas uma fantasia e não o deseja nem ao pior inimigo porque nos deixa vulneráveis, apodera-se de nós e torna-nos escravos de um sentimento “terrível”. Mas ninguém está imune a uma paixão, nem mesmo o cantor. Em “Feels Like Heaven” percebemos que, afinal, é um tipo com coração. E emoção. “Vou ser o teu amante e vamos brilhar no paraíso / Quero saber aquilo com que fantasias / Contigo, juro que parece que estou no céu”.

O que sobressai neste disco não são as letras mas as melodias leves do dream pop dele que têm um charme particular. Pink junta o que é indie, o que é pop e o que é rock nas canções e nós entramos numa dimensão paralela e quase flutuamos em “Another Weekend” porque a melodia soa a experimentação, os riffs lembram os clássicos do rock dos anos 80 e a letra faz-nos querer pensar na rotina que é a vida porque os dias passam e, mesmo que não queiramos, vão sendo idênticos e pensamos no que poderíamos ter feito de diferente para a rotina passar a ser a que queremos e não a que temos. Sentimo-nos em casa com as canções que Ariel nos dá mas ele encara-as como um emprego: diz que se a música não lhe desse dinheiro, talvez fizesse outra coisa, mas não sabe o quê porque “não sabe fazer mais nada". Com 39 anos, começa a sentir a idade como uma ameça e também escreveu sobre isso neste disco: “I Wanna Be Young” é um desabafo porque Pink quer continuar a divertir-se porque só assim consegue fazer “bem” o trabalho dele.

Não sabemos se envelhecer prejudica o trabalho artítisco - não há como corroborar com a teoria do cantor- mas acreditamos que a maturidade lhe proporcionou um dos discos do ano, dedicado a um cantor de culto que na década de 80 abandonou a música porque não alcançava sucesso e entrou no mundo das drogas e alcóol e fez-se esquecer para depois reaparecer em 2007 na Internet para imortalizar num blogue a vida que teve. Mas porquê? Porque Ariel Pink identificou-se com a história do cantor folk. Tal como Jameson, Pink passou por uma fase de pouca visibilidade no mundo musical - esteve cinco anos sem escrever enquanto procurava por uma banda que nunca encontrou. A diferença entre os dois artistas é que o segundo conseguiu e hoje é considerado um dos mais importantes no mundo indie alternativo.

Para Pink, somos todos um pouco como Jameson: procuramos sucesso, não conseguimos, ressentimo-nos, desistimos, revoltamo-nos, aceitamos o fracasso. E depois repetimos o processo até alcançarmos o que queremos. Assim é a vida.