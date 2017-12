Quem vai ganhar os Óscares? A Academia já revelou os vencedores possíveis

São 341 os filmes elegíveis para a próxima edição dos Óscares e a lista já é conhecida. Os prémios são entregues a 4 de março

Trezentos e quarenta e um. São estes os filmes que podem ser nomeados para a próxima edição dos Óscares da Academia, mas a lista agora divulgada não tem em conta a qualidade das películas a concurso. Trata-se de uma decisão apenas formal, que tem em conta determinados critérios técnicos, mas que ainda assim já exclui vários títulos do concurso.

Da lista agora divulgada fazem parte vários filmes com possibilidades de ganhar vários prémios — como “Chama-me Pelo Teu Nome”, “Três Cartazes à Beira da Estrada”, “The Post”, “Lady Bird”, “Foge” “Dunkirk”, “The Shape of Water”, “Darkest Hour”, “The Florida Project” “Amor de Improviso”, “Mudbound — As Lamas do Mississipi” ou “Mulher Maravilha” —, mas também figuram outros que terão mais dificuldades em subir ao palco para receber um galardão. A título de exemplo, filmes como “Baywatch: Marés Vivas”, “Liga da Justiça”, “Emoji: O Filme”, “Patrulha de Doidos”, “A Múmia”, “My Little Pony: A Mágica Amizade”, “The Book of Henry” ou “Piratas das Caraíbas: Homens Mortos Não Contam Histórias” também se apresentam a concurso. No entanto, isso não quer dizer que sejam nomeados em alguma das categorias mais desejadas, como a de Melhor Filme, ou até que sejam escolhidos.

Num meio em constante mudança, há que notar a entrada da Netflix a concurso. A estratégia de estrearem filmes em cinemas selecionados começa a dar frutos e são várias as produções do serviço de streaming a surgirem nesta lista. “First They Killed My Father”, de Angelina Jolie, “Mudbound”, de Dee Rees, e “Okja”, de Bong Joon-ho, são alguns dos títulos mais fortes, mas a lista conta também com algumas surpresas. “Wormwood”, a série de Errol Morris que conjuga o género documental e a ficção que teve uma versão cinematográfica para se apresentar aos Óscares, também foi aceite pela Academia. O serviço de streaming já havia tentado incluí-la na categoria de Melhor Documentário, mas os responsáveis pelo galardão não aceitaram essa primeira tentativa.

REGRAS APERTADAS

Ser nomeado para os Óscares está ao alcance de muito poucos, mas até estar entre os possíveis nomeados obedece a regras (e que pouco agradam a determinadas produtoras e distribuidoras). Isso não importa, porque aqui os regulamentos estabelecidos pela Academia de Arte e Ciências Cinematográficas (AMPAS) têm o valor de lei e quem quiser entrar neste clube restrito de vencedores terá de respeitar todas as alíneas.

Para que uma longa-metragem seja apresentada a concurso, tem de ter estreado numa sala de cinema comercial do Condado de Los Angeles até à meia-noite de 31 de dezembro, à qual se soma a necessidade de permanecer pelo menos uma semana em cartaz. Para a Academia, só são válidos os filmes que tenham uma duração superior a 40 minutos e estes devem ter sido exibidos em sala com fitas de 35mm ou 70 milímetros, abrindo-se a exceção aos formatos digitais contemplados. Depois há ainda uma outra regra que não pode ser esquecida: a primeira exibição pública ou distribuição do filme não pode acontecer num local que não seja um cinema.

Na semana passada, foi também conhecida a decisão da Academia de excluir “São Jorge”, de Marco Martins e protagonizado por Nuno Lopes, da corrida ao Óscar de Melhor Filme Estrangeiro. Em comunicado conhecido na sexta-feira, a instituição anunciou que os nove filmes que passam à fase seguinte de votação são “Uma Mulher Fantástica” (Chile), de Sebastián Lelio, “In the Fade” (Alemanha), de Faith Akin, “Corpo e Alma” (Hungria), de Ildikó Enyedi, “Foxtrot” (Israel), de Samuel Maoz, “O Insulto” (Líbano), de Ziad Doueiri, “Loveless” (Rússia), de Andrey Zvyagintsev, “Félicité” (Senegal), de Alain Gomis, “The Wound” (África do Sul), de John Trengove, e “O Quadrado” (Suécia), de Ruben Östlund.

Em junho, a AMPAS anunciou a entrada de 774 novos membros — incluindo Pedro Costa, realizador de “Cavalo Dinheiro”, “Juventude em Marcha” ou “Ossos” —, que se juntam ao grupo que decide quais os candidatos e vencedores dos Óscares em cada ano. Serão cerca de 7300 os responsáveis pela escolha deste ano e os nomeados são anunciados a 23 de janeiro. A 90ª edição dos Óscares, a realizar no Dolby Theater de Los Angeles, está marcada para 4 de março.