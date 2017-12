Paulo Furtado: “Precisava de enfrentar a minha solidão”

Nascido de uma loucura de fim de ano, como gosta de dizer, Paulo Furtado descobriu nas “maluqueiras” adolescentes a forma de dar cabo da timidez. Fez música para fintar o tédio. Subiu aos palcos contra a sua própria natureza. Aos 47 anos, o músico, também conhecido como The Legendary Tigerman, até podia ter sido pintor, mas uma teimosia férrea fê-lo persistir na música. Contra tudo e, fundamentalmente, contra ele próprio, obrigou-se a enfrentar a multidão, a vestir-se à rock’n’roll, a mostrar-se, aos poucos, atrás da eletricidade das guitarras e dos filmes granulados Super 8 que tantas vezes acompanham e fazem parte da sua música. O rapaz tímido que foi, e que continua a ser, encontrou na queda o sucesso, e é provável que face a um novo tédio siga uma velha paixão, o cinema. Em conversa falou-se deste rapaz, tantas vezes desajustado, mas também do futuro. A três anos de entrar nos 50, não se furta a balanços. Tem um disco novo, “Misfit” (Sony Music), um filme que o acompanha, “How to Become Nothing”, e os olhos postos no cinema, onde já se tornou realizador.

A Gulbenkian, onde estamos, faz parte das suas memórias de infância?

De infância e até de mais tarde. Os meus avós moraram aqui perto, no Bairro Azul, numa casa onde, por acaso, eu também acabei por morar. Foi a casa para onde os meus pais vieram quando voltaram de Moçambique, antes de irem viver para Coimbra [tinha 2 anos].

É aqui que tem o primeiro contacto com Portugal?

As primeiras memórias que tenho são provavelmente de Coimbra. De Lisboa guardo a recordação dos Natais. Não tenho memórias de Moçambique. Não posso dizer que África me tenha marcado de algum modo. O que me deve ter mesmo influenciado é uma espécie de memória filtrada. Tem a ver com as noites fantásticas em que o meu pai projetava os filmes Super 8 que tinha feito em África, onde apareciam os meus pais, os amigos deles, os meus irmãos e eu, ainda bebé, nos 30 segundos finais do último filme. A ideia que eu tinha de Maputo antes de lá ter voltado, há muito pouco tempo, passava por esta ideia fantasista, tipo Disney, destas filmagens, sempre com brancas a sorrirem, muito fora da realidade, como é óbvio.

Foi por receio que os seus pais vieram para Portugal antes do 25 de Abril?

Por um lado, a minha mãe sentia-se inquieta com o que se estava a passar em Moçambique. Por outro, e mais uma vez por mero acaso, o meu pai encontrou, durante umas férias em Portugal, um amigo, que também era engenheiro civil, numa bomba de gasolina. Foi ele que lhe falou da possibilidade de trabalhar na fábrica de cimento de Souselas.

Os seus avós foram os primeiros a chegar a África?

Não. Os pais da minha mãe e a minha mãe nasceram do outro lado do mundo, em Timor. Celestino da Silva, que foi o primeiro governador de Timor, o suposto pacificador, e do qual eu não falo muito porque acho embaraçoso, era meu tetravô. Ou seja, a família da minha mãe está muito ligada a Timor, desde 1900. A minha mãe vem para Lisboa com 14 anos, mas os últimos 25 anos de vida do meu avô [Jaime Montalvão] ainda são passados entre Portugal, onde tinha uma torrefação, e Timor, onde tinha umas plantações de café.

Tem uma boa relação com esse passado?

Já me pacifiquei um bocadinho. Na adolescência, que é quando começo a descobrir estas coisas e a ter consciência política, não me foi fácil lidar com isto. O meu avô deve ter estado, não direi sempre, mas em algum momento, próximo do regime.

Nunca falou com ele sobre isso?

Não. Ele morreu quando eu tinha 19 ou 20 anos. No seu funeral apareceu muita gente, trabalhadores, pessoas que só tinham boas palavras para dizer dele. Conheço-o melhor pelas fotografias e pelas histórias que contam sobre ele. O meu avô era uma pessoa muito austera, não falava. As pessoas calavam-se quando ele entrava em casa. Teve uma vida fantasista. Chegou a despenhar avionetas e depois tirou fotografias em cima delas. Foi um daqueles antigos aventureiros perdidos no meio da selva que fez tudo pelas próprias mãos. Na Segunda Guerra Mundial desapareceu em Timor. Durante cinco anos pensaram que tinha morrido. Foi preso pelos japoneses, ficou cego, sobreviveu, depois de ser salvo por uma enfermeira timorense, pela qual se apaixonou. Vieram os dois para Lisboa, tiveram filhos. Foram amantes até ao fim. Ele optou por morrer em casa, e a minha avó — só o soube muitos anos depois — deixou que ela o visitasse às portas da morte. Foi uma coisa muito generosa e muito digna da parte da minha avó.

Foi um ato de amor?

Provavelmente mais de amizade do que de amor. Em Lisboa, o meu avô teve uma segunda vida. A minha mãe conta-me que ele terá tido um caso com a Amália.

Ele tinha algum talento musical?

Não. Que eu saiba, tive apenas uma bisavó, do lado da minha mãe, que tocava guitarra portuguesa, mas só em casa, porque ficava mal tocar fora... Não tenho ideia de que haja mais alguém na família que tenha algo a ver com a música.

Das figuras da sua infância, o seu avô é a mais importante?

Ele e a minha avó. Eles eram antagónicos. A minha avó era muito ríspida. Tinha mão de ferro. As coisas tinham de acontecer exatamente como ela queria, até o meu avô chegar... A partir daí, a dinâmica mudava. Era uma casa cheia de ordem e desordem. As minhas memórias de infância têm a ver com festas, com as férias grandes de verão e da Páscoa... Íamos para uma quinta do meu avô, em Almoçageme. A minha avó ficava o dia todo na esplanada do hotel da Praia Grande a beber um mazagran [refresco de café e limão].

Aparece primeiro a música ou a rebeldia?

A rebeldia.

Foi um adolescente complicado?

Sim. Sempre fui o miúdo mais tímido e isolado do mundo. De um momento para o outro, saio dessa timidez e passo a ser o miúdo mais popular e mais maluco. Não percebo exatamente quando e como é que isto acontece. Não sei se foi no ciclo preparatório ou no liceu.

Em que é que consistiam as suas maluqueiras?

Nos anos 80, era possível beber uma cerveja antes de ir para as aulas... Parece surreal que este tipo de coisas pudesse acontecer. Com o tempo, fui aprendendo a esconder a timidez, a ser maluco, extrovertido...

As maluqueiras serviam para ter amigos ou namoradas?

Numa primeira fase, para ter amigos. As namoradas ainda eram bastante inacessíveis. Comecei por me relacionar, por ter um grupo de amigos, por sentir que pertencia a um lugar. Nunca pensei nisto antes, mas agora percebo que foi a parte extrovertida da minha personalidade que me permitiu pertencer a algo, coisa que até então não me havia acontecido e que não tinha em casa. A minha irmã mais velha tinha mais 12 anos do que eu, e o meu irmão mais próximo tinha mais oito.

Nasceu fora do tempo?

Gosto de dizer que fui o resultado de alguma loucura de fim de ano, tendo em conta que nasci no dia 9 de setembro... Sempre me senti desenquadrado. Creio que houve momentos em que não me enquadrava muito bem em nenhum lugar.

tiago miranda

Essa sensação aparece muito cedo?

Sim. Hoje, provavelmente, ter-me-ia sido diagnosticado algum tipo de hiperatividade na infância. Não era fácil, para mim, relacionar-me com as pessoas, começar uma conversa. Não é por acaso que sou durante 15 anos one-man band. É óbvio que isso me remete para a infância, para o miúdo que brinca sozinho e que consegue estar fechado durante sete horas numa sala de ensaio a mecanizar gestos, a fazer a coisa menos interessante do mundo. Se olhar friamente para trás, o “True”, que foi o meu último trabalho one-man band, já não faz muito sentido. Fui percebendo, paralelamente à maluqueira da adolescência, que a forma que tinha de comunicar passava pela escrita, pelo desenho, pela arte... Foi uma revelação muito marcante na minha vida. Tenho uma frase escrita na minha página do Facebook que diz: “Se não fosse o rock’n’roll, estava na prisão.” Às vezes penso que é verdadeira, outras vezes acho que é levar algo ao absurdo. Pode não ser exatamente isto, ainda que a arte me tenha permitido enquadrar-me no mundo, e daí o título deste disco...

“Misfit”, o desajustado. Está mais consciente desse desajustamento?

Sim, nos últimos anos apercebi-me mais claramente de mim mesmo e da forma como me fui relacionando com o mundo. Alcancei alguma pacificação. Sou sempre um bocadinho lento, mas chego lá. Levei muito tempo a crescer, a aprender a tocar guitarra. Talvez não tenha levado muito tempo a aprender a desenhar, até porque deve ser a coisa mais inata que tenho. Na adolescência podia isolar-me durante horas a fio a desenhar.

Continua a isolar-se para compor?

Neste último disco, “Misfit”, fiz uma viagem com mais duas pessoas [Rita Lino e Pedro Maia] pelos EUA, durante a qual o disco foi composto. Mas a verdade é que acabei por escrever as canções ao fim do dia, quando estava sozinho no quarto. Antes olhava sempre para esta coisa de ser um inadaptado como uma grande seca. Agora já não sinto necessidade de me enquadrar. Pelo contrário, ainda bem que não me enquadro, ainda bem que consigo fazer as coisas como eu quero.

Ainda sente dentro de si o adolescente?

Conservo-o e uso-o sempre que posso. Mas é um adolescente que está domado, domesticado. Mesmo nas alturas mais malucas da minha vida, como aconteceu, por exemplo, durante as digressões dos Tédio Boys nos EUA, continuava a ser a pessoa que organizava e geria a vida da banda. Sempre tive uma parte racional muito grande. Nos primeiros 10 anos da minha vida de rock’n’roll tive de fazer um esforço tremendo para que as coisas funcionassem. Em Portugal não funcionavam. Mas de repente estou na América, conheço os meus heróis e estou a fazer concertos em sítios incríveis, a viver uma experiência que sempre pensei que era inalcançável. O problema é que isso dura dois ou três meses por ano. E depois volta-se e não há nada para fazer em Coimbra, uma cidade com a qual não me identifico, na qual não posso alimentar-me culturalmente. Foi o equilíbrio ténue entre o sonho e o pesadelo que me obrigou a trabalhar muito, a procurar mais, a tentar fazer música e a viver da música...

Assusta-o o facto de estar perto dos 50 anos?

Não. Já me assustou mais. Por vezes, sinto-me como se já tivesse vivido três ou quatro vidas, e ao mesmo tempo sou muito jovem. Não consigo relacionar-me com o facto de me chamarem senhor, como acontece às vezes. Quem me conhece sabe que sou uma pessoa de balanços, faço-os todos os anos e em todos os ciclos. Faltam três anos para os 50, e obviamente vai haver um grande balanço. Se calhar, consciente ou inconscientemente, estou a tentar apressar algumas coisas.

Ter filhos é uma das coisas que quer apressar?

Filhos é daquelas coisas que, honestamente, não se podem apressar, mas é algo que me está a faltar e que já podia ter acontecido.

Era para ter acontecido na sua relação com a Rita Redshoes?

Era uma coisa que poderia ter acontecido, de que falávamos... Não sei... Às vezes, as coisas são mesmo assim. As relações não funcionam. Essa já acabou há três anos. Já tenho outra relação.

A vida de digressões torna tudo mais difícil?

Não é só isso. Sempre tive relacionamentos longos com mulheres fortes, com trabalho, objetivos e carreiras. É fácil os anos passarem e os filhos não acontecerem. Só consigo chegar aos 47 anos como músico a sacrificar muitas coisas, a trabalhar muito. Os anos passaram a correr. Estive a fazer um milhão de coisas.

Porque é que acabou por investir tudo na música se o seu primeiro talento foi o desenho?

Antes de ir estudar artes, na ARCA [ARCA-EUAC, Escola Universitária das Artes de Coimbra], ainda cheguei a pensar em ir com o Victor dos Tédio Boys para o Porto, uma cidade grande onde tudo podia acontecer. Acabo, nem sei bem porquê, por chegar a um acordo com os meus pais. Entro em Pintura na ARCA. Ao mesmo tempo, o rock’n’roll rouba-me. Começo a perceber que é no rock’n’roll que me consigo expressar melhor. Não é só estar em palco. É tudo o resto. Percebo desde muito cedo que posso fazer tudo, marcar os concertos, fazer os cartazes, colá-los, pôr os bilhetes à venda... As pessoas vão acorrer. Podem ser só 10... Depois virão mais.

Ou seja, exatamente o contrário do que acontece no cinema, em que um realizador depende de todos os outros.

É curioso falar nisso. Acabei de ter a minha primeira experiência e o meu primeiro embate no cinema. Comecei a rodagem da primeira curta que considero minha e que está completamente fora do universo da música. Esta era uma daquelas coisas que eu queria fazer antes de atingir os 50 anos, até porque sempre tive um fascínio enorme pela imagem. Nunca tinha estado neste papel de realizador, em que é suposto controlar tudo. Tive o primeiro momento de rodagem no único deserto da Europa, o deserto de Tabernas, no Sul de Espanha... Foi o dia mais assustador da minha vida.

O que é que aconteceu?

Aconteceu a vida. Ou seja, tudo e mais alguma coisa. Por um lado, filmar em película é estar a atirar notas de 50 euros para o mar, por outro são todas as coisas que não se controlam. Para mim, que sou um control freak, isso é muito assustador. O vento mudou, e eu já estava a entrar em desespero por causa de uma nuvem. Os efeitos tinham sido testados em Guimarães e, de repente, ali não funcionavam. Três planos de três minutos e meio, para nove horas de rodagem, e eu não estava a conseguir... O Jorge Quintela até me disse uma coisa muito engraçada, de quem me conhece muito bem: “Podemos mandar tirar a nuvem.”

Porque não estava a conseguir fazer tudo como imaginou...

Sim, mas ao mesmo tempo que sou um bocado control freak também tenho algum talento para perceber o momento em que as coisas não vão funcionar de uma determinada maneira e encontrar outra forma de me relacionar com o que quero fazer. Acho que consegui. Tive de alterar.

A dependência das outras pessoas assusta-o?

Sim. Ainda que esteja melhor, há uma parte de mim que tem um certo pavor da dependência. Nem sei bem dizer porquê... Com os anos, tornei-me um bom jogador de equipa. É muito difícil aceitar que as coisas não sejam como eu gostava que fossem no que me é mais próximo. Em “Femina”, isso criou um caos absoluto.

Porque não cede à intromissão dos outros?

Quando, para mim, não é válido, não vale a pena insistirem. Antes de poder ser músico a full-time, também fui produtor de concertos de uma sala de espetáculos em Coimbra. Sei, por isso, tudo o que é necessário fazer do ponto de vista logístico para montar um concerto nacional ou internacional. Os putos perguntam-me, muitas vezes, como é que vão arranjar um manager. A pergunta é errada: “Não vais arranjar um manager. Vais trabalhar até um dia um manager te bater à porta. Até lá, vais ter de fazer com que as pessoas acreditem em ti.” Há muitos artistas que não têm essa noção, e isso não tem mal nenhum. Eu é que não venho daí. Venho da geração que fazia acontecer. Para o tipo de música que queria fazer, as coisas nunca foram fáceis. No tempo dos Tédio Boys, se não houvesse clubes onde dar concertos, íamos tocar para a rua. Há sempre esta coisa: “Não há solução? Claro que há.”

tiago miranda

Nunca desiste?

Algum dia desistirei. Já desisti de algumas coisas.

No amor?

Sim.

Do amor?

Não. Espero que não. Vou ser honesto: no que quer que seja que desista, só desisto depois de muita luta. Por vezes, uma parte dos problemas até pode ser criada por mim ou pela minha vida, que não é tradicional e que tanto me deixa estar três meses em casa a trabalhar numa banda sonora como, de repente, me faz passar três meses fora, todos os dias numa cidade diferente. É um estilo de vida muito esquizofrénico. Cada vez mais, começo a olhar para o tempo em digressão de um modo diferente. Já não o vejo como um conforto. É muito difícil, num espaço de 12 horas, dar 10 entrevistas, fazer um soundcheck, falar com a agência e com a editora, chegar ao palco e fazer, como sempre, o melhor concerto da minha vida. Houve algumas vezes em que eu não sabia se o personagem do palco lá tinha ficado ou se o gajo tranquilo que está em casa a ver séries tinha ido para o palco. Hoje, encaixo melhor todas essas coisas e já trabalho para que isto não seja uma fonte de ansiedade.

Como é que se conquista essa paz?

Com alguma maturidade. Talvez também tenha sido vencido pela exaustão. Ao mesmo tempo que vivo muito bem com o erro, também sou superperfeccionista. Não sou um vocalista excecional, nem nunca vou ser. Não sou um guitarrista espetacular. Mas quero fazer tudo o melhor possível e sou muito exigente com as pessoas à minha volta. Antes, punha tudo num grau de exigência desumano, até comigo mesmo. Tinha de ser o melhor concerto, tinha de ser a melhor entrevista...

No disco que vai lançar, “Misfit”, cria uma personagem. Não está essa personagem muito próxima de si?

Sim. É mais fácil ser-se o próprio atrás de uma máscara. Através desta personagem consigo olhar para certas coisas dentro de mim, analisá-las, tirar o que não me interessa e deixar o que interessa à personagem. É um processo que, apesar de ser muito íntimo, é também mais distante. “Misfit” não é como “True”, em que eu deitei tudo cá para fora e é o que é. Neste trabalho, estou a deitar para fora e a escolher o que quero aproveitar.

O deserto é também uma oportunidade para olhar para dentro de si?

Sempre tive fascínio pelos desertos, mas os desertos são todos diferentes. A única coisa que têm em comum é a imensidão, que remete para dentro de nós próprios.

Parece um disco pós-desgosto...

Talvez seja. Será com certeza. Claramente. Mas também é outras coisas. Também é um disco de construção e reestruturação.

É inevitável pensar no filme “The Misfits”, de John Huston e com argumento de Arthur Miller, nem que seja pelo nome...

Esse filme é tão bonito, de tantas maneiras. Identifico-me muito com ele, e com a parte final, tão angustiante, daqueles homens a caçar os últimos mustangs. Às vezes, sinto que a minha profissão — o que faço e como o faço — é quase a mesma coisa que é feita por aqueles homens que estão a caçar os últimos cavalos selvagens...

Porque é que insiste em filmar em Super 8?

Porque é muito entusiasmante ter de preparar tudo muito bem, de modo a não fazer 30 planos. No Super 8, sabe-se à partida que se tem um cartuxo de três minutos. Não podemos filmar qualquer coisa. Isso obriga a pensar, exige racionalidade. É muito diferente do “filmas tudo e decides depois”. Artisticamente, não gosto de ter muitas opções. Gosto de segui-las, descobri-las, tentar realizá-las. Não quer dizer que um dia não possa vir a filmar em digital um videoclipe.

Até porque já filma diariamente em digital...

Sim, e tenho câmaras digitais. Levei uma Blackmagic para a América. Mas há um outro olhar no Super 8 ou na película. Há uma espécie de ritual.

Confia mais no pensamento do que no instinto?

Confio mais no meu instinto quando o meu pensamento está estruturado. Tenho de ter bases para poder improvisar. Se improvisar sobre algo que nunca se fez antes, não será provavelmente interessante. Na música, por exemplo, acontecem muitas coisas ao vivo que nunca aconteciam antes, mas isso decorre de uma dinâmica de trabalho.

Qual era a sua relação com a música portuguesa na adolescência?

Comecei por ouvir José Mário Branco e Zeca Afonso. Depois passei diretamente para o rock’n’roll e os blues.

Não gostava de Xutos & Pontapés?

Ouvia-os e gostava de algumas coisas, mas estava mais próximo dos Mão Morta. Os Mão Morta ligavam-me diretamente àquilo que eu era. Depois, os Mão Morta também começaram a mudar... Não havia muitas bandas portuguesas que me entusiasmassem. Hoje, há milhares de coisas incríveis cantadas em português. Há muitas pessoas com quem gosto de cruzar a minha linguagem. Neste momento, sinto-me ligado a vários músicos portugueses. Faço muitas colaborações. As coisas mudaram imenso nos últimos 10 anos. Apareceu tanta coisa boa. Foi como se a torneira tivesse rebentado. Já não há rivalidades.

O “Femina” é o culminar de um processo de crescimento e de aproximação às mulheres?

O “Femina” é várias coisas: um pesadelo logístico, um pesadelo emocional... Divorcio-me no meio do “Femina”, perco a editora. Estou no limiar da bancarrota. Vendo o carro. Vendo tudo. Tenho apenas um colchão e quase não consigo pagar a renda. Estou sempre em digressão, porque não tenho dinheiro para estar em casa. E, apesar disto tudo, o “Femina” faz com que aconteçam coisas bonitas. Na morte do Zé Pedro, fiquei feliz por ver que toda a gente se lembrava da generosidade e da simpatia dele. E dei por mim a pensar que se no meu epitáfio aparecesse algo a dizer que fui a pessoa que fez o “Femina” já era qualquer coisa do ponto de vista artístico. Até este momento, o “Femina” é o trabalho que me define de modo mais marcante. Já não sei se o será até aos 50 anos, ainda faltam três anos. O “Femina” foi o trabalho que eu consegui fazer melhor e que tem muito de mim. No seu global, deixa-me muito orgulhoso. É uma reinvenção do meu rock.

É mais melancólico e sedutor...

Sim, mas continua a ter guitarras elétricas. É um homem a assumir que tudo é gravado ao vivo. Há muito do músico de rock a escrever para cada uma daquelas mulheres. O “Femina” resulta desse namorico. Do ponto de vista musical, deixa uma faísca no ar...

Há também uma carga sexual.

O The Legendary Tigerman e o rock’n’roll é apelativo desse ponto de vista. Às vezes, um concerto de rock está muito próximo do sexo. Não acontece o mesmo com uma guitarra acústica a cantar folk ou fado. São energias completamente diferentes, e esta energia que há em palco é muito catalisadora. Há eletricidade e perigo. O palco gera adrenalina.

As drogas foram um problema?

Não, não foram. O álcool, em determinadas alturas, foi mais, até porque é uma coisa banal. Era fácil estar cansado e beber dois uísques para fazer um concerto. Às vezes, temos de aprender a quebrar esse tipo de comportamentos. No tempo dos Tédio Boys, por exemplo, eu era tão envergonhado que era impensável, para mim, entrar em palco sóbrio. Hoje em dia já me sinto confortável. Ainda fico nervoso, mas é saudável ficar nervoso. Não tenho qualquer problema em entrar em palco. Consigo tirar prazer disso. Na altura, não havia outra maneira de o fazer. Foi um processo difícil e violento, que ia contra a minha natureza.

tiago miranda

Porque é que se forçou?

Ainda hoje não sei explicar porque é que o fiz. Eu queria muito que fosse natural. Queria muito fazer aquilo. Queria muito ser músico.

Havia sempre o desenho, a pintura...

Eu podia passar 15 horas a pintar... Podia começar às 7 horas da tarde e acabar às 11 da manhã e nem precisava de comer. Não posso dizer que tenha sido uma opção consciente, mas hoje, olhando para trás, percebo que, se tivesse feito outra coisa qualquer totalmente sozinho, ia mesmo ser um gajo solitário e triste, fechado num ateliê. Precisava de enfrentar a minha solidão e forçar-me a contrariá-la. Senti que a música podia ajudar-me a ser de outra maneira, a não ser uma pessoa tão isolada, tão fechada em si mesma... Também senti claramente que se me esforçasse, com sorte, a música era algo que conseguiria fazer bem. A música foi a única forma que encontrei de não me tornar o gajo mais solitário do mundo. De algum modo, percebi isso. Creio que o que me poderá definir ainda não está feito. Tenho esperança de que o cinema seja uma dessas portas que vou abrir. Mas ainda há mais... Há uma década que escrevo em português e ainda não sei o que farei com isso. Quero fazer muitas coisas. Apesar desta dor toda, do palco e da tragédia do artista tímido, eu sabia que era aquilo que queria fazer. Atualmente, há muitos dias em que acordo — e começam a ser muitos mesmo — e penso: “É mesmo isto que quero continuar a fazer? Ir para cima de um palco regularmente, fazer um disco a cada três anos e depois uma digressão que me obriga a passar oito meses fora de casa?...” Questiono-me e começo a olhar para outras coisas, a colocar na balança outras coisas que me dão satisfação. É a primeira vez que penso mesmo nisso. Ou seja, eventualmente, esta parte da minha vida já cumpriu a sua função. Parece contraproducente dizer isto numa altura em que estou a lançar um disco, com o qual estou muito contente, e quando ando feliz por ir em digressão. A questão é mais: “O que é que vou fazer a médio prazo? Como é que vou fazer a seguir a este disco?” Para fazer “Misfit” tive de realizar um filme. No “True” isolei-me completamente. O “Femina” foi um projeto megaglobal... Fazer um disco, pura e simplesmente, pode já não me chegar, e isso é grave. Se essa questão se colocar no próximo disco, terei de ponderar muito bem. Se não estiver totalmente motivado para o fazer, não o farei.

Dá a sensação de que escolheu o caminho mais longo. Podia ter ido diretamente para o cinema?

Não. As pessoas são como são. Eu levo algum tempo até ter densidade. É mesmo verdade quando digo: “Vou devagarinho, mas chego lá.” Há 15 anos não estaria preparado. Não tinha a profundidade necessária para escrever e realizar. Falei várias vezes com o Rodrigo Areias, que é realizador, e ele sempre me disse uma coisa muito curiosa: “Já sabes tudo o que tens de saber sobre cinema. Da parte técnica podemos falar, e qualquer dúvida que tenhas podemos solucionar. Tudo o resto é a vida. O cinema não é técnica. É a vida. E isso tu já tens.” Na altura, achei um bocado estranho, precisava de uma aprovação qualquer, de um selo que me dissesse que era minimamente válido o que eu estava a fazer. Foi por isso que decidi concorrer ao ICA [Instituto do Cinema e do Audiovisual]. Na música, não fazia muito sentido ter uma avaliação exterior. Aqui, neste caso, precisava de uma coisa qualquer que me desse este carimbo: “Um gajo até acredita um bocadinho em ti. Vai lá.” O desejo de fazer cinema apareceu aos 20 anos, mas só há dois anos é que concorri ao ICA. Tive necessidade de legitimar a vontade de fazer cinema.

O que é mais importante na vida?

Só posso responder: o trabalho e a criatividade. Sou muito romântico e acredito no amor, acho que é uma parte fundamental da vida. Mas, na realidade, a única coisa que me mantém totalmente são e estável mentalmente é a arte, e como tal não posso dizer que seja outra coisa. Nos piores momento, nos piores dias, o que me traz ao de cima é a minha arte. É fazer uma canção, escrever um poema, fazer uma fotografia... Há uma pulsão qualquer para esse tipo de comunicação com o mundo. Talvez tenha a ver com o puto solitário que ficava em casa a desenhar oito horas por dia em vez de sair para brincar.

A vida tem sido fácil ou difícil?

Teve muitos momentos difíceis, mas tem sido minimamente justa.

O “Femina” foi a sua fase mais difícil?

Foi uma delas. A seguir ao “Femina”, mais recentemente, passei por outra. As fases mais difíceis estão sempre associadas a ruturas emocionais. Quando se desiste de relações, há outras coisas que se perdem. Há que reconstruir tudo outra vez. E é no dia a dia que se reconstroem. Há outra coisa fundamental: nos últimos anos, os amigos foram muito importantes. Estou a tornar-me um artista melhor, uma pessoa melhor. Estou a escrever melhor e, possivelmente, poderei ser um realizador. Tenho uma preocupação maior com as pessoas à minha volta, e isso chega-me como caminho. Claro que este trajeto pode ser interrompido a qualquer momento, mas é um trajeto real. Até aos 50 anos falta-me acabar esta curta-metragem, fazer a próxima e ter o argumento da minha longa-metragem fechado.

Sobre o que é essa longa-metragem?

Resulta de uns relatórios médicos sobre uma paciente que foi internada numa instituição. Uma mulher que foi internada como muitas outras, nas décadas de 40 e 50, por histeria, que é como quem diz: o marido ficou perturbado com a mulher. Tive acesso à poesia e aos desenhos dela. São muito tocantes. Em Portugal, ainda temos um longo caminho a percorrer no que diz respeito aos direitos não apenas das mulheres. Somos uma sociedade muito católica, e isso tem um peso enorme na vida de muitas pessoas.

É uma pessoa de certezas?

As minhas únicas certezas são que tenho de fazer as coisas de modo diferente. Nunca me acostumar. Do ponto de vista artístico, preocupa-me a relevância. No dia em que achar que o que faço já não tem sentido, e que é uma coisa fossilizada, vou deixar de fazer música. Se não acreditar, não vou ter energia para o fazer. Tudo o que faço tem por base a crença no amor, na amizade, na arte.